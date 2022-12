Un réalisateur terrifiant veut faire de la partie 3 la plus effrayante à ce jour

Le plan est pour le troisième terrifiant film pour ramener la série à ses racines. À ce stade, le cinéaste Damien Léon envisage de faire Terrifiant 3 suite au récent succès de Terrifiant 2. Le deuxième film, qui a ramené David Howard Thornton dans le rôle du vicieusement violent Art the Clown, a époustouflé les attentes du box-office lorsqu’il est sorti en salles en août. Terrifiant 2 a également été bien accueilli par les fans d’horreur, bien que beaucoup se soient retrouvés à vomir au théâtre en raison du contenu grossier et graphique du film.





On ne sait pas encore quand on peut s’attendre à voir Terrifiant 3, mais Leone offre de nouveaux indices sur ses plans pour le troisième volet de la franchise. Prendre à Twitterle cinéaste a écrit un article notant qu’il souhaitait que le nouveau film ressemble au ton du court métrage original qui a inspiré le premier terrifiant. S’il parvient à « récupérer le facteur fluage » que le personnage d’Art the Clown a apporté à la table lors de sa première apparition en short, Leone se sent Terrifiant 3 deviendra le plus effrayant de tous.

« L’un de mes principaux objectifs pour Terrifiant 3 est de récupérer le facteur de fluage présent dans l’original terrifiant court métrage », explique Leone. « Il y avait une atmosphère vraiment effrayante dont je suis toujours fier. Si tout se passe comme prévu, la partie 3 sera la plus effrayante terrifiant jusqu’ici. »





Art le clown est là pour rester

Sanglant dégoûtant

Art the Clown a été présenté pour la première fois par Leone dans le court métrage de 2008 Le 9e Cercle. Le court métrage suit une jeune femme enlevée par le clown tueur dans une gare vide le soir d’Halloween. Le personnage d’Art est également apparu dans son propre court métrage de 2011 intitulé terrifiant, mettant également en scène le clown tourmentant une femme qui avait été témoin de l’un de ses meurtres. Ces deux courts métrages ont été inclus dans le long métrage d’anthologie d’horreur Toussaintqui présentait également de nouvelles images d’Art augmentant son nombre de corps.

Avec le solo d’Art le Clown terrifiant films qui plaisent aux fans d’horreur, le personnage est devenu l’un des antagonistes les plus populaires de l’horreur moderne. Cette popularité associée à l’enthousiasme de Leone à en faire plus avec Art the Clown à l’avenir terrifiant les versements suggéreraient que le clown tueur sera là pendant un certain temps encore.