Un réacteur nucléaire pourrait-il aider à résoudre le mystère de la disparition d’Amelia Earhart?

Des chercheurs de Penn State soumettent une vieille feuille d’aluminium usée à un faisceau de particules du cœur d’un réacteur nucléaire dans l’espoir de percer le mystère de Amelia Earhart disparition de.

Célébrée comme la première femme pilote à voler en solo à travers l’océan Atlantique, Earhart est également au centre de l’un des mystères historiques les plus connus, celui qui a fasciné les passionnés depuis ce jour fatidique de 1937 lorsque son Lockheed Electra 10E a disparu de tous. radar. Le 2 juillet de la même année, Earhart, avec son navigateur Fred Noonan, a décollé de Papouasie-Nouvelle-Guinée lors d’une tentative de faire le tour du monde. Mais le couple n’a jamais atterri à leur destination, l’île Howland, dans le centre de l’océan Pacifique. Pendant le vol, Earhart a pris contact avec le navire de la Garde côtière Itasca, rencontrant apparemment des problèmes de radio et d’instruments et incertain de son emplacement précis. Earhart, Noonan et son Electra n’ont jamais été retrouvés.

En 1991, Richard Gillespie, un passionné d’Earhart, a trouvé un panneau d’aluminium dans des débris de tempête échoués sur l’île pacifique de Nikumaroro, à environ 480 kilomètres de Howland. Gillespie a déclaré qu’il soupçonnait que le panneau pouvait provenir de l’avion d’Earhart, et maintenant une équipe de Penn State utilise un faisceau de neutrons pour – ils l’espèrent – découvrir des indices cachés qui pourraient étayer cette hypothèse. (Gillespie est le directeur exécutif de The International Group for Historic Aircraft Recovery, ou TIGHAR, qui a lancé en 1988 un projet pour résoudre la disparition d’Earhart.)

«Au départ, j’étais un peu sceptique», Kenan Ünlü, professeur de génie nucléaire à Penn State, dit dans un communiqué . « Nous avons déjà eu des demandes de renseignements sur ce genre de choses auparavant, mais nous avons eu un appel prolongé avec [Gillespie], qui était clair qu’ils étaient intéressés par toutes les données que nous pourrions être en mesure de fournir, même si cela prouve que le correctif ne pourrait pas appartenir à l’avion d’Amelia Earhart. Nous avons accepté de voir ce que nous pouvions voir. «

Les chercheurs espèrent qu’une technique appelée radiographie neutronique pourrait révéler des indices autrement invisibles quant à l’origine de l’aluminium. Les chercheurs ont déjà déterminé qu’il a été piraté avec une hache le long de ses bords, à l’exception d’un côté qui a été «plié à plusieurs reprises» pour le détacher de sa source.

Le tir de faisceaux de neutrons depuis le réacteur nucléaire Breazeale du campus devrait révéler toutes les caractéristiques du panneau qui sont fabriquées à partir d’autre chose que de l’aluminium uniforme, ont déclaré les chercheurs. Si le métal n’était que de l’aluminium ordinaire, les neutrons passeraient proprement. Mais toutes les molécules contenant du carbone ou de l’hydrogène à la surface – peut-être des morceaux de corail qui avaient rempli un numéro de série gravé dans le métal, par exemple – disperseraient les neutrons. Et le modèle de neutrons dispersés formerait une image du corail (ou autre matériau) de la même manière qu’un radiographie l’image révèle les os à l’intérieur de votre bras.

Kenan Ünlü pose avec le morceau d’aluminium qui proviendrait de l’avion d’Earhart. (Crédit d’image: Kenan Ünlü / Penn State)

Welsey Frey est le directeur du McClellan Nuclear Research Center (MNRC) de l’Université de Californie à Davis, un autre site qui utilise un réacteur nucléaire pour les mêmes types d’imagerie neutronique avancée. Lui et son équipe ne sont pas impliqués dans le projet Penn State. Il a déclaré qu’il était probable que l’analyse de Penn State révèle des caractéristiques intéressantes de la feuille d’aluminium qui pourraient l’aider à l’attacher à l’avion d’Earhart ou à réfuter la connexion. Mais il est peu probable qu’ils trouvent une preuve définitive que l’aluminium provenait de cette cellule particulière.

« Vont-ils obtenir des informations sur l’époque à laquelle le métal a été produit? Oui, ils le feront probablement. Seront-ils capables de le lier à l’avion d’Amelia Earhart? Probablement pas. »

La radiographie neutronique est similaire à l’imagerie par rayons X, a-t-il déclaré. Les rayons X traversent les tissus mous du corps mais rebondissent sur les tissus ou les os les plus durs, qui sont en moyenne constitués d’atomes plus lourds qui ont tendance à bloquer la lumière des rayons X. Les neutrons passent également facilement à travers certains matériaux, tels que l’aluminium, mais ils ont tendance à rebondir sur les matériaux contenant hydrogène et carbone .

Si les chercheurs avaient la chance de mettre la main sur une feuille d’aluminium de l’avion d’Earhart avec un numéro de série caché sous de la matière organique comme le corail – et si ce numéro de série figurait sur une liste confirmée comme appartenant à son avion – alors la radiographie neutronique pourrait définitivement prouver l’origine de l’aluminium. Il aurait également l’avantage de ne pas endommager l’objet, contrairement à d’autres moyens de trouver un tel numéro de série. Mais cela prendrait beaucoup de chance, a déclaré Frey.

Les chercheurs de Penn State prévoient également d’utiliser une technique connexe, connue sous le nom d’analyse d’activation neutronique, pour identifier précisément la composition chimique du matériau, selon Ünlü.

« Cette approche peut déterminer les ingrédients d’un matériau à un niveau de sensibilité parties par million ou parties par milliard », a-t-il déclaré.

Frey a dit que c’était beaucoup plus prometteur. Différents alliages ont été utilisés à des fins différentes à différents moments de l’histoire. Si l’aluminium s’est avéré utiliser un alliage qui n’a pas été développé avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il ne peut pas s’agir d’Earhart. Mais si cela correspond aux alliages utilisés pour construire les avions à l’époque d’Earhart, cela renforcerait le cas le liant à son avion. (Frey a dit qu’il avait utilisé la même technique pour voir si un fer à cheval trouvé dans sa cour arrière pouvait provenir d’un Vaquero – l’un des cowboys hispanophones qui auraient abreuvé leurs vaches dans un étang près de sa maison – au 19ème siècle Son analyse de l’acier a montré qu’il venait d’avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui soutenait la théorie. Mais cela ne prouvait pas le lien.)

Les résultats de l’analyse de Penn State ne seront rendus publics que plus tard cette année, ont déclaré les chercheurs. Ils ont dit qu’ils avaient découvert de nouvelles informations, mais ont déclaré qu’ils devaient affiner leur approche pour imager cet objet avant d’en être certains.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.