Un rapport révèle que l’ancien directeur de Spaceport America a violé les lois de l’État (rapport)

Un rapport des responsables de l’État du Nouveau-Mexique a révélé que l’ancien directeur exécutif de Vierge Galactique site de lancement commercial de Spaceport America a enfreint à plusieurs reprises les lois de l’État en travaillant dans l’installation, selon un rapport de SpaceNews .

Dan Hicks a été directeur exécutif du port spatial civil (qui est supervisé par l’Autorité des ports spatiaux du Nouveau-Mexique) pendant près de quatre ans, agissant en outre comme base d’opérations pour la société de vols spatiaux Virgin Galactic. Un rapport du Bureau du vérificateur d’État du Nouveau-Mexique, sorti le 24 novembre , a montré que Hicks avait enfreint un certain nombre de lois sur les marchés publics, des lois sur les réunions ouvertes et d’autres politiques de l’État, selon SpaceNews.

Le rapport, qui indique que Hicks a géré le site de manière « dysfonctionnelle », « détaille une grave panne des contrôles internes qui a entraîné un gaspillage et un abus possible des fonds des contribuables », a déclaré le bureau dans un communiqué sur les violations, selon SpaceNews .

Le 12 juin, le gouvernement de l’État a mis Hicks en congé administratif après que le directeur des finances et de l’administration du port spatial, Zach DeGregorio, ait déposé une plainte auprès des responsables de l’État au sujet du comportement de Hicks. Plus tard dans le mois, DeGregorio a démissionné et, le 16 octobre, l’Autorité des ports spatiaux du Nouveau-Mexique a tiré Hicks, rapporte SpaceNews.

À la suite de ces événements, des responsables de l’État ont engagé la société privée The McHard Group pour enquêter sur la situation et ont trouvé des preuves que Hicks et DeGregorio avaient tous deux enfreint les lois et politiques de l’État, selon SpaceNews. Ces violations comprenaient des processus contractuels inappropriés, le dépôt de faux bons de voyage et plus encore.

Le rapport a également détaillé les problèmes liés au contrôle budgétaire et aux dépassements de budget, concluant finalement que << Dan Hicks a violé les lois pénales et administratives, ainsi que la loi sur la conformité gouvernementale de l'État du Nouveau-Mexique et le gouverneur [Michelle] Le code de conduite de Lujan Grisham, pendant son mandat en tant que directeur du port spatial, "selon SpaceNews.

Le même rapport décrit Hicks comme un « gestionnaire extrêmement dysfonctionnel » et « parfois un intimidateur puissant », rapporte SpaceNews.

« Le Département du développement économique, soutenu par le gouverneur, a rapidement enquêté sur les allégations d’irrégularité dans le port spatial », a déclaré Alicia Keyes, secrétaire du Département du développement économique du Nouveau-Mexique, dans un communiqué sur les problèmes rencontrés dans l’installation, selon SpaceNews. « Il est maintenant temps d’aller de l’avant et de réparer les pannes qui ont permis à ces abus de se produire. »

Le conseil d’administration de Spaceport America, présidé par Keyes, se réunira mercredi 2 décembre. Le port spatial a un directeur exécutif par intérim, Scott McLaughlin, qui est le directeur du développement commercial de l’installation, mais le conseil d’administration n’a pas révélé de plan pour choisir un directeur exécutif pour remplacer Hicks, rapporte SpaceNews.

