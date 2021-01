Un rapport efface la plus grande organisation caritative musulmane du Royaume-Uni de l’antisémitisme institutionnel malgré la controverse sur les publications haineuses sur les réseaux sociaux

Un examen indépendant a révélé que la principale organisation caritative musulmane du Royaume-Uni, Islamic Relief Worldwide (IRW), n’est pas en proie à l’antisémitisme, malgré une série de controverses sur les commentaires formulés par ses hauts fonctionnaires l’année dernière.

«Nous n’avons trouvé absolument aucune preuve que les problèmes de réputation qui se sont posés à la suite de la conduite de quelques personnes aient eu un lien avec la façon dont IRW mène ce travail caritatif,» Dominic Grieve, qui a dirigé l’examen, a déclaré.

Au contraire, l’organisme de bienfaisance a fait beaucoup d’efforts pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’antisémitisme, et je n’en ai vu aucune preuve parmi le personnel.

Grieve a déclaré que le travail d’IRW était «Gâché par les problèmes de réputation générés par le comportement de quelques individus qui ont exprimé leurs opinions personnelles» avant la mission de l’organisme de bienfaisance. Il a reconnu que le groupe avait depuis amélioré ses politiques de médias sociaux et de contrôle.

Ihab Saad, le président du conseil d’administration de l’IRW, a déclaré l’examen et les recommandations des enquêteurs «Nous aidera à devenir une organisation humanitaire encore plus efficace à l’avenir.»

Grieve, ancien député conservateur et ancien procureur général d’Angleterre et du Pays de Galles, a été nommé chef de la commission chargée d’enquêter sur la plus grande organisation caritative musulmane du Royaume-Uni l’année dernière après la démission de trois de ses hauts fonctionnaires en raison de commentaires antisémites qu’ils avaient tenus en ligne.

En 2020, les administrateurs de l’IRW, Heshmat Khalifa et Almoutaz Tayara, ont démissionné après que les médias britanniques aient déterré des articles qu’ils avaient écrits sur les réseaux sociaux en 2014 et 2015 avant de prendre des emplois dans l’organisation caritative. Khalifa avait appelé les Juifs «Petits-enfants de singes et de porcs.» Tayara a posté une caricature représentant l’ancien président américain Barack Obama avec une étoile de David sur sa cravate. Il a également évoqué la branche militaire du Hamas, qui est répertoriée comme un groupe terroriste par le Royaume-Uni et l’UE, comme « héros. »

IRW a dénoncé ces remarques comme « inacceptable, » et un tout nouveau conseil d’administration a été nommé.

Le troisième membre du personnel à quitter IRW était le directeur du développement des réseaux et des ressources Tayeb Abdoun, qui a démissionné en novembre. Il aurait fait des tweets antisémites sous un faux nom. Abdoun a approuvé les attaques terroristes contre les Israéliens, selon le Jerusalem Post.

Par ailleurs, le co-fondateur de l’organisme de bienfaisance Hany El-Banna a été fortement critiqué pour avoir étiqueté les Yézidis, un groupe religieux du Moyen-Orient, «Adorateurs du diable» dans l’une de ses vidéos. En novembre, El-Banna a présenté ses excuses sur Twitter pour le «Infraction causée par l’utilisation malheureuse de mots en se référant au peuple yézidi.»

Le gouvernement britannique a suspendu son financement de l’IRW en raison de la controverse, tout comme le gouvernement allemand. Le département d’État américain a rompu ses liens avec le groupe au début du mois.

