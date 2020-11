Un rapport du FBI «  troublant  » montre que les crimes haineux anti-LGBT + ont explosé

Les crimes haineux fondés sur l’orientation sexuelle représentent 16,8% de tous les rapports de crimes haineux en 2019 (Adam Berry / Getty)

Les rapports de crimes haineux anti-LGBT + sont en augmentation, a averti un nouveau rapport du FBI.

Le rapport du FBI publié lundi 16 novembre a compilé les soumissions de 15 588 agences d’application de la loi à travers les États-Unis, montrant que les rapports de crimes de haine basés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont désormais à la traîne de la race et de la religion.

Les crimes fondés sur l’orientation sexuelle représentent 16,8% de tous les rapports de crimes haineux en 2019, tandis que 2,7% ont été ciblés en raison de l’identité de genre des délinquants.

Les personnes trans sont plus susceptibles d’être violées lors d’attaques de crimes haineux, selon des données choquantes

Sur les 7 314 crimes haineux signalés au FBI, 1 195 étaient fondés sur l’orientation sexuelle et 198 sur l’identité de genre. Les militants soulignent que les données ne représentent qu’une fraction de l’ampleur réelle du problème, car les services de police enregistrent souvent les crimes haineux de différentes manières et le signalement au FBI n’est pas obligatoire.

71 villes de plus de 100 000 habitants n’ont rapporté aucune donnée ou ont déclaré qu’aucun crime de haine de quelque nature que ce soit n’a été commis pendant toute l’année, ce que Human Rights Campaign dit «n’est clairement pas crédible».

Par rapport à d’autres types de crimes motivés par des préjugés, les crimes contre les personnes LGBT + étaient plus susceptibles de se produire dans la rue, dans les écoles, dans les supermarchés et dans les restaurants.

Bien qu’elles ne représentent que 2,7% des rapports globaux, les victimes de crimes de haine fondés sur l’identité de genre représentent 17% des viols enregistrés comme crimes de haine.

Bizarrement, le FBI répertorie 17 incidents de crimes de haine «anti-hétérosexuels» dans les statistiques de 2019.

Les attaques anti-LGBT + ont atteint des niveaux « alarmants »

Le président de la Campagne des droits de l’homme, Alphonso David, a déclaré: «Une autre année avec des niveaux alarmants de crimes motivés par des préjugés souligne à quel point il est urgent de lutter contre cette épidémie de crimes de haine.

«Cette année, nous avons vu un nouveau record tragique de violence mortelle contre les personnes transgenres et non conformes au genre dans ce pays, en particulier contre les femmes transgenres noires et brunes.

«Ces statistiques alarmantes représentent un véritable traumatisme pour les personnes et les familles de tout le pays qui doivent supporter le poids de ces crimes haineux.

«Alors que l’administration Biden-Harris prend ses fonctions, nous devons nous engager de nouveau à plaider en faveur de la dénonciation obligatoire des crimes haineux dans tout le pays, d’une meilleure formation des agents des forces de l’ordre pour reconnaître les crimes motivés par les préjugés et d’une plus grande inclusion et équité dans nos communautés.

Plus des deux tiers de tous les crimes haineux fondés sur l’orientation sexuelle visaient des hommes homosexuels, selon les données du FBI.

Dans une déclaration le mois dernier avant les élections américaines, Joe Biden a dénoncé une «épidémie de violence contre les personnes transgenres et non conformes au genre, en particulier les femmes transgenres noires et brunes».

Il a déclaré: «La résolution de cette épidémie de violence ne nécessite pas seulement un président qui la reconnaît réellement comme un fait, mais un président qui croit en l’humanité et la dignité des personnes transgenres.

«En tant que président, je proposerai des solutions globales pour aider à autonomiser la communauté transgenre et non conforme au genre et donner la priorité à la poursuite des violences anti-transgenres. Mon administration adoptera la loi sur l’égalité pour mettre fin à la discrimination légale contre les personnes LGBTQ +, élargir les opportunités économiques pour les personnes LGBTQ +, réformer notre traitement des personnes transgenres et non conformes au genre dans notre système de justice pénale, garantir l’accès à des documents d’identification précis et améliorer les données gouvernementales collecte pour mieux suivre la violence contre la communauté transgenre.

«Je crois que Trans Lives Matter et, en tant que président, je me battrai au nom de chaque personne vulnérable dans ce pays.»