Un rabbin retenu en otage dans une synagogue du Texas partage un message de gratitude : « Reconnaissant d’être en vie »

Le rabbin Charlie Cytron-Walker, l’une des quatre personnes retenues en otage pendant des heures dans une synagogue du Texas samedi, a partagé une déclaration remerciant les forces de l’ordre et ses proches après son calvaire.

La prise d’otages a commencé samedi peu avant 11 heures à Colleyville, une ville de la région de Dallas-Fort Worth. Cytron-Walker et trois autres personnes à la synagogue ont été prises en otage par un homme qui réclamait la liberté d’un prisonnier fédéral qui avait été reconnu coupable de tentative de meurtre dans une affaire liée au terrorisme en 2010, selon NBC News.

Vers 17 heures, un otage a été libéré. Une équipe de secours est entrée dans la synagogue vers 21 heures. Les trois otages restants ont été secourus. L’homme qui les tenait en otage est mort, selon les forces de l’ordre, mais ils n’ont pas révélé comment il est mort.

Des responsables ont déclaré à NBC News que les otages n’avaient pas été blessés physiquement et avaient retrouvé leurs familles.

Cytron-Walker a écrit que « quelques heures après avoir été libéré », il était « reconnaissant et rempli d’appréciation » pour ceux qui ont rendu son sauvetage possible.

« Je suis reconnaissant envers ma famille. Je suis reconnaissant envers la communauté (Congrégation Beth-Israel), la communauté juive, la communauté humaine », a-t-il écrit. « Je suis reconnaissant que nous nous en soyons sortis. Je suis reconnaissant d’être en vie. »

Charlie Cytron-Walker. Congrégation Beth Israël

Selon le site Web de la Congrégation Beth Isreal, Cytron-Walker est le premier rabbin à plein temps de la congrégation et occupe son poste depuis 2006. Originaire de Lansing, Michigan, Cytron-Walker a été ordonné en 2006 et a travaillé avec des organisations de défense des droits de l’homme, des sans-abri des groupes de sensibilisation et d’autres organismes de services communautaires au cours de sa carrière.

Selon le site Web, Cytron-Walker « reste complètement amoureux » de sa femme Adena Cytron-Walker et « adore tout simplement » ses deux filles.

Les trois autres personnes retenues en otage n’ont pas été identifiées.

Le preneur d’otages n’a pas encore été identifié.

