Un quatrième film Jumanji est en développement avec des «  discussions  » en cours

Kn'1® Ceinture baudrier Speedlight Kn'1 pour course avec chien

La ceinture baudrier canicross Speedlight™ Kn'1 pour course avec chien est conforme au règlement FSLC, FFST et CNEAC et idéale pour la pratique du canicross, canitrail et canitrek. Marque : Kn'1®Taille de l'animal : Petite race 5-15 kg, Race moyenne 15-30 kg, Grande race 30-50 kgMatière : Tissus nylon tech