Un propulseur de fusée de la navette spatiale fera partie du mémorial de l’astronaute au California Museum

Un propulseur de fusée solide de navette spatiale a été livré à un musée du sud de la Californie pour établir un nouveau mémorial extérieur aux astronautes tombés au combat de la NASA.

Le March Field Air Museum de Riverside, en Californie, a pris livraison de l’énorme artefact de la navette spatiale mardi soir (1er décembre), lorsqu’il a été transporté par camion à 160 km du centre de recherche en vol Armstrong de la NASA à Edwards Air Force Base. au Musée. De grosses grues ont ensuite hissé le servomoteur hors de son transport le lendemain.

« Le propulseur de fusée de la navette spatiale de la NASA a été déchargé et placé sur des présentoirs. Dans un proche avenir, il sera la pièce maîtresse d’un mémorial de la navette spatiale situé à l’extrémité nord de la propriété du musée », a annoncé le March Field Air Museum sur Facebook sur Facebook. Mercredi.

Les grues hissent un propulseur de fusée solide de navette spatiale de son transport routier sur ses nouveaux stands d’exposition au March Field Air Museum à Riverside, Californie, le mercredi 2 décembre 2020. (Crédit d’image: March Field Air Museum)

Au cours des prochains mois, un jardin sera ajouté autour du propulseur de 149 pieds de long (45 m) en mémoire des deux équipages de la navette spatiale perdus en vol. Les tragédies de la navette spatiale Challenger et Columbia en janvier 1986 et février 2003, respectivement, ont fait 14 morts, dont le premier enseignant choisi pour se lancer dans l’espace et le premier astronaute israélien. La perte du Challenger a été attribuée à un joint torique défectueux dans l’un de ses propulseurs de fusée solide.

« [The solid rocket booster] ajoutera une dimension entière de science, technologie, ingénierie, mathématiques et espace pour nos 25 000 étudiants visiteurs annuels », a déclaré Jamil Dada, président du conseil d’administration du musée, au journal local Press-Enterprise.« Cela élèvera notre musée à un autre niveau. «

Avant d’arriver au March Field Air Museum, le propulseur a été exposé au Kennedy Space Center Visitor Complex en Floride de 1994 à la fin du programme de navette spatiale de la NASA en 2011.

Autrefois partie d’une paire, le booster et son jumeau ont été initialement déplacés à la NASA Armstrong en 2012, où ils ont été détenus pour une utilisation éventuelle avec l’affichage vertical de la navette à la retraite Endeavour au California Science Center de Los Angeles. Des études d’ingénierie, cependant, ont déterminé qu’une paire de propulseurs dignes d’un vol était nécessaire pour lever l’orbiteur en toute sécurité, ce qui a conduit au don de celui-ci par la NASA et Northrop Grumman en septembre 2020.

Les anciens boosters n’étant plus nécessaires pour l’exposition Endeavour, le California Science Center les a autorisés à se rendre dans d’autres maisons de musée. Le compagnon d’appoint de celui qui se trouve actuellement au March Air Field Museum est exposé au Pima Air & Space Museum de Tucson, en Arizona depuis décembre 2016.

Un propulseur de fusée solide de la navette spatiale est arrivé au March Field Air Museum de Riverside, en Californie, tard le mardi 1er décembre 2020, pour devenir la pièce maîtresse d’un mémorial. (Crédit d’image: March Field Air Museum)

Le propulseur de fusée vendu par le March Field Air Museum, comme celui actuellement à Pima, a été assemblé pour être exposé à partir d’une combinaison de matériel de vol, de test et de simulation. Les segments avant et arrière sont en acier, comme les pièces qui ont servi au lancement de la navette spatiale. Les deux segments centraux sont des boîtiers à enroulement filamentaire du type prévu pour une utilisation à la base aérienne de Vandenberg en Californie. (Les vols de la navette de la côte ouest ont été annulés à la suite de la tragédie du Challenger.)

La jupe avant, le tronc et le capuchon de nez sont en fibre de verre et en tôle, tout comme la jupe arrière et la buse.

En plus du booster nouvellement arrivé, le March Field Air Museum expose également plusieurs autres artefacts de la NASA et de la navette, y compris des consoles d’ingénierie et de gestion de la salle de tir 2 du centre de contrôle de lancement du Kennedy Space Center en Floride et la buse d’un moteur principal de navette spatiale. . Le musée, qui est situé à côté de la base de réserve aérienne de March, abrite la plus grande exposition d’avions militaires du sud de la Californie, y compris un avion à haute altitude Lockheed SR-71 Blackbird du type exploité par l’US Air Force et la NASA.

