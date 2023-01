Un propriétaire d’entreprise de San Francisco suscite l’indignation lorsqu’il pulvérise un sans-abri avec un tuyau

San Francisco, en Californie, a indéniablement un problème d’itinérance.

Bien que les personnes sans abri ne représentent que 0,54% de la population, cela représente une quantité disproportionnée par rapport à la population.

Colin Gwin, propriétaire de la galerie Foster Gwin, a décidé qu’il en avait assez d’une femme sans-abri qui s’écrase devant son entreprise et a pris des mesures controversées qui ont entraîné une réaction extrême.

Le propriétaire d’une entreprise de San Francisco a aspergé une femme sans abri avec un tuyau pour la déplacer.

Un compte TikTok appelé « @cultural_movement » a récemment partagé une vidéo de l’homme frustré pulvérisant une femme et ses affaires avec un tuyau alors qu’elle était assise par terre devant son établissement.

La femme se dispute avec Gwin de manière inaudible alors qu’il dit : « Bouge. Bouge toi. Tu vas déménager ? et pointe un doigt dans la direction où il aimerait qu’elle aille.

La vidéo affiche une légende informant les téléspectateurs que l’affiche a interviewé l’homme d’affaires après qu’il a apparemment pris conscience qu’il était filmé et que l’incident serait partagé.

Gwin se rend compte que ses actions vont être perçues négativement et contrôle les dégâts.

On entend Gwin dire: « J’ai besoin que vous écriviez une histoire qui s’excuse de ma part – que les choses n’auraient pas pu être mieux gérées. »

Il poursuit en disant qu’après d’innombrables tentatives pour l’aider, laver la rue et nettoyer ses dégâts, elle est devenue « complètement belliqueuse et folle ».

Bien que la femme ne semble pas devenir incontrôlable, il utilise son comportement comme raison pour la vaporiser avec le tuyau.

Gwin affirme avec défi : « Devinez quoi ? Cela l’a réveillée et c’est ce qu’elle devait faire.

Il reproche aux ambulanciers paramédicaux et aux services sociaux l’inaction dans la situation de la femme.

L’intervieweur demande combien de temps le tuyau a fonctionné depuis qu’il est apparu que la dame a été aspergée pendant une longue période et Gwin est incapable de dire combien de temps il a passé à la pulvériser.

L’homme continue d’affirmer que son intention était d’aider la femme de passage.

Il prétend être sensible au sort des sans-abri, mais ses actions racontent une histoire différente.

Les gens sont en conflit quant à savoir s’il avait raison ou tort.

Les commentateurs étaient fous de colère lorsque la première personne a dit: « Il la traite de belligérante? » tandis que d’autres pensaient que l’incident était « très triste ».

Pourtant, plus de gens ont étonnamment soutenu l’entrepreneur.

Une personne a dit: « Certains d’entre vous n’aiment pas ça, allez aider et vous verrez la vérité. »

Une fois que la nouvelle a éclaté et que l’incident s’est propagé, Gwin a déclaré à CBS News : « Ce qu’ils ont vu est très regrettable. »

« Je me sens mal, pas seulement parce que je veux me sortir des ennuis, ou quelque chose comme ça, mais parce que j’aurais déployé des efforts considérables pour aider cette femme dans la rue. »

Il a admis que ce qu’il avait fait était indéfendable et s’est excusé à plusieurs reprises, mais il semblerait que ses excuses soient tombées dans l’oreille d’un sourd car son entreprise a reçu une multitude de critiques négatives en ligne après l’incident.

Pour aggraver les choses, la porte d’entrée a depuis été brisée, créant un besoin pour la police de s’asseoir à l’extérieur de la devanture.

Gwin a temporairement fermé l’entreprise jusqu’à ce que la publicité se termine.

Le salon Barbarossa, montré dans la vidéo, a dû publier une déclaration se distanciant des actions de Gwin.

Le président du conseil de surveillance, Aaron Peskin, a publié une déclaration disant: « Je me fiche de la frustration de quelqu’un, ce n’est pas la façon dont les êtres humains traitent les autres êtres humains. »

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.