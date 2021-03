Un projet top secret sur la guerre froide a découvert des plantes fossiles «  réalistes  » dérangeantes

Sol gelé qui a été recueilli dans Groenland pendant la guerre froide par une opération militaire secrète a caché un autre secret: des fossiles enfouis qui pourraient être vieux d’un million d’années. Une analyse récente a révélé des plantes qui étaient si bien préservées qu’elles « ont l’air d’être mortes hier », ont déclaré les chercheurs.

Des scientifiques de l’armée américaine ont déterré le noyau de glace dans le nord-ouest du Groenland en 1966 dans le cadre du projet Iceworm, une mission secrète visant à construire une base souterraine dissimulant des centaines d’ogives nucléaires, où elles seraient à portée de frappe de l’Union soviétique. Une Arctique La station de recherche nommée Camp Century était la couverture du projet par l’armée. Mais Iceworm pétillait; la base a été abandonnée et la carotte de glace a été oubliée dans un congélateur au Danemark jusqu’à ce qu’elle soit redécouverte en 2017.

Lorsque les scientifiques ont enquêté sur le noyau en 2019, ils ont découvert des fragments de plantes fossilisées qui auraient pu fleurir il y a un million d’années. On pensait que la couverture de glace actuelle du Groenland était âgée de près de 3 millions d’années, mais les minuscules fragments de plantes disent le contraire, montrant qu’à un moment donné au cours du dernier million d’années – peut-être au cours des quelques centaines de milliers d’années – une grande partie du Groenland était libre de glace.

Aujourd’hui, la majeure partie du Groenland est couverte par la calotte glaciaire du Groenland, qui s’étend sur 656000 miles carrés (1,7 million de kilomètres carrés) – environ trois fois la taille du Texas, selon le Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC).

Si la nouvelle recherche le confirme et que la majeure partie de la glace du Groenland a disparu relativement récemment, cela ne présage rien de bon pour la stabilité de sa calotte glaciaire actuelle en réponse aux changement climatique . Si toute la glace du Groenland fondait, les mers s’élèveraient d’environ 24 pieds (7 mètres), le L’administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) a rapporté en 2019. Ce serait suffisant pour inonder villes côtières du monde entier, ont écrit les chercheurs dans la nouvelle étude publiée en mars. 15 dans le journal Actes de l’Académie nationale des sciences .

Science de la guerre froide

Le US Army Corps of Engineers a commencé à construire le Camp Century en 1959, et les scientifiques BL Hansen et Chester Langway Jr. ont supervisé l’extraction d’une carotte de glace mesurant 3,4 mètres à une profondeur de 4488 pieds (1368 m) sous la glace. Après que l’armée a mis fin au projet Iceworm, le noyau a été stocké, d’abord à l’Université d’État de New York à Buffalo, où Langway était chercheur, puis à l’Institut Niels Bohr à Copenhague, a déclaré Andrew Christ, auteur principal de la nouvelle étude. et un boursier postdoctoral et chargé de cours au Département de géologie de l’Université du Vermont à Burlington.

« Le fond de la carotte de glace est constitué de ces morceaux de sédiments gelés, d’environ 10 centimètres [4 inches] de long et 10 centimètres de large « , a déclaré Christ à 45Secondes.fr. » Ils les ont mis dans des bocaux en verre et les ont étiquetés ‘Camp Century sub ice’ – puis les ont oubliés. « Ce n’est qu’en 2017, lors d’un inventaire des matériaux liés pour un nouveau congélateur, lorsque le conservateur de l’installation Jørgen Peder Steffensen a reconnu les carottes perdues depuis longtemps.Il a rapidement contacté les chercheurs pour examiner les sédiments pour la première fois depuis les années 1960, a déclaré Christ.

Des ingénieurs du Laboratoire de recherche et d’ingénierie sur les régions froides capturent une carotte de glace au Camp Century, au Groenland, vers 1966. (Crédit d’image: US Army Corps of Engineers)

« Quand nous avons trouvé les fossiles, c’était une de ces sciences » Eureka! » moments, c’était totalement inattendu », a déclaré Christ à 45Secondes.fr. En rinçant le sol gelé pour le trier en grains de différentes tailles, ils ont remarqué de «petites choses noires» flottant dans l’eau. Le Christ a mis quelques-unes des taches flottantes sous un microscope, « et boum! Il y avait des brindilles et des feuilles fossiles dans ce sédiment gelé, » dit le Christ. « La meilleure façon de les décrire est lyophilisée. Quand nous les avons retirées et que nous avons mis un peu d’eau dessus, elles se sont en quelque sorte déroulées, donc elles semblaient être mortes hier. »

De telles plantes – peut-être issues d’une forêt boréale – ne pourraient pousser au Groenland que si la calotte glaciaire de l’île avait pratiquement disparu.L’étape suivante consistait donc à déterminer à quel point cela s’est produit récemment, ont écrit les auteurs de l’étude.

Indices climatiques enfouis

Pour dater les plantes, les scientifiques se sont penchés sur les isotopes (variantes du même élément avec un nombre différent de neutrons) de aluminium et béryllium , qui s’accumulent dans les minéraux lorsqu’ils sont exposés à un rayonnement qui filtre à travers l’atmosphère. Ces isotopes peuvent indiquer aux scientifiques combien de temps les minéraux ont été exposés à la surface et combien de temps ils ont été enfouis sous terre.

Sur la base des rapports isotopiques, les auteurs de l’étude ont déterminé que le sol – et les plantes qui y poussaient – ont vu la lumière du soleil pour la dernière fois entre quelques centaines de milliers et environ un million d’années, ont rapporté les chercheurs. Selon l’étude, les traces de cires de feuilles dans les sédiments du noyau ressemblaient à celles des écosystèmes actuels de la toundra au Groenland.

L’isotope environnemental oxygène -18, trouvé dans la glace enfermée dans les pores des sédiments dans le noyau, a offert d’autres indices sur cet ancien écosystème. L’oxygène-18 dans les sédiments du noyau était de 6% à 8% plus élevé que la moyenne au cours de la dernière partie de la Époque holocène ; une explication est qu’elle provenait de précipitations imprégnant le sol à des altitudes plus basses, car la couverture de glace étendue était rare.

«Nous avons certainement eu un nord-ouest du Groenland libre de glace pendant cette période», a déclaré Christ.

Échantillons de brindilles, de feuilles et de mousse provenant de la carotte de glace du Camp Century. (Crédit d’image: Dorothy Peteet, Université de Columbia / Andrew Christ / UVM)

Sur la base des enregistrements géologiques et de la géochimie des océans, les scientifiques ont estimé que la calotte glaciaire actuelle du Groenland a persisté à plus ou moins la même taille pendant environ 2,6 millions d’années, ont écrit les auteurs de l’étude. Cependant, leurs nouvelles découvertes montrent que la glace a disparu presque entièrement du Groenland pendant au moins une période du plus récent gel profond de l’île, présentant un seuil jusqu’alors inconnu pour la stabilité de la calotte glaciaire.

En fait, les scientifiques préviennent déjà que le Groenland accélère vers un point de basculement critique de la perte de glace, avec des chutes de neige hivernales qui cesseront de reconstituer la fonte saisonnière dès 2055, a rapporté 45Secondes.fr. en février.

« C’est important alors que nous avançons vers un avenir plus chaleureux », a déclaré Christ. « Notre système climatique a un équilibre délicat. S’il change suffisamment, vous pouvez faire fondre de grandes parties de ces calottes glaciaires et élever le niveau de la mer – et cela inonderait et inonderait de grandes parties des zones les plus densément peuplées de la planète. »

