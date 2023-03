Un projet « The Last of Us » annulé : c’était le jeu vidéo sur la mère d’Ellie

Derrière la finale de la première saison de la série « The Last of Us » de HBO Max, de nombreux téléspectateurs de l’émission de télévision ont été surpris par l’histoire qui a été présentée dans le prologue de la neuvième chapitre. C’était l’histoire d’Anna, La mère d’Ellie, interprétée par l’actrice Ashley Johnson.

Sans aucun doute, une séquence émouvante qui nous donnerait des indices sur l’origine de l’immunité du personnage de Bella Ramsey. Mais en réalité, ce ne serait pas la seule chose que Neil Druckmann écrirait sur Anna.

Voulez-vous en savoir plus? Dans les lignes suivantes, nous vous dirons à quoi ressemblait le jeu vidéo à propos de La mère d’Elie « Le dernier d’entre nous » qui a été annulé.

QU’A DIT NEIL DRUCKMAN AU SUJET DU JEU VIDÉO AVEC ANNA DANS « THE LAST OF US » ?

Lors d’un événement précédant le lancement du neuvième épisode de la série, Neil Druckman a révélé qu’il avait l’intention de lancer un jeu vidéo centré sur Anna. Cependant, le projet n’a jamais abouti.

Comme le souligne El Español, le showrunner du programme a avoué que l’idée est née après le lancement du premier jeu de Le chien méchanten 2013. L’Israélo-Américain avait l’intention de créer des œuvres dérivées pour promouvoir le matériel original.

Malheureusement, bien qu’il soit en négociation avec une autre société pour développer le jeu vidéo qu’il a écrit, la production a été annulée et Maintenant, cela reste une anecdote.

Anna dans le neuvième chapitre de la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

AUTRES PROJETS SUR LES PARENTS D’ELLIE

1. Le court-métrage sur Anna

Bien que dans le jeu vidéo, on n’ait jamais vu comment Anne a été mordu par une personne infectée lors de l’accouchement, comme on a pu l’observer dans le programme HBO Max, Druckmann a admis que c’était une idée qu’il voulait mettre dans un court métrage.

Ainsi, j’ai eu le désir de refléter la amour inconditionnel d’une mère et jusqu’où elle était prête à aller pour sauver sa petite fille, même si cela lui coûtait la vie. Cependant, il ne s’est pas développé non plus.

Apparemment, il aurait parlé avec l’actrice Ashley Johnson sur le sujet, mais jamais finalisé les dates de tournage en raison d’autres responsabilités professionnelles.

La naissance d’Ellie dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

2. Le projet du père d’Ellie

D’un autre côté, Druckmann Il a également écrit une histoire sur le père de Élie. Malheureusement, les acteurs du jeu n’étaient pas disponibles pendant leurs horaires, de sorte que l’intrigue a été laissée dans les archives.

Il est à noter que le créateur n’a pas voulu révéler plus de détails sur cette production, car il était conscient que pourrait sortir à un moment donné, tout comme d’autres projets qui semblaient être des échecs. De cette manière, Il a laissé ouverte la possibilité de reprendre l’histoire à l’avenir.

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

« Le dernier d’entre nous » Il est sorti le dimanche 15 janvier 2023. Actuellement, vous pouvez voir tous les épisodes de sa première saison sur la plateforme de streaming HBOMax. Vous n’avez besoin que d’un abonnement au service pour en profiter.