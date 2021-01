Un projet européen coordonné par UVigo lance un programme pour stimuler les affaires dans l’économie bleue

VIGO, 27 janv. () –

Le projet MarENet (European Atlantic Maritime Ecosystem Network), coordonné par l’Université de Vigo (UVigo), a lancé le Blue Entrepreneurship Program, un programme d’entrepreneuriat par lequel il promouvra des propositions d’entreprises innovantes d’Irlande, de France et d’Espagne liées à l’économie bleue .

Comme le rapporte l’université de Vigo, l’objectif de cette initiative est de renforcer la coopération entre les entreprises maritimes et le domaine académique pour «améliorer la visibilité des formations et des opportunités professionnelles» dans le secteur de l’économie bleue en Europe.

La période de candidature restera ouverte jusqu’au 28 février et un maximum de 30 propositions seront sélectionnées, pouvant être liées à différents secteurs tels que la construction navale, les ports, la pêche, l’aquaculture, les secteurs émergents ou la biotechnologie, entre autres.

Le programme durera 10 mois et sera divisé en cinq phases au cours desquelles les projets mûriront et ceux qui auront le plus grand potentiel seront choisis. De plus, les participants pourront suivre des formations, présenter leurs propositions aux investisseurs et bénéficieront des contributions d’experts.

