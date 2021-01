Un professeur qui a utilisé le salut nazi pour protester contre la «  liberté d’expression  » prend sa retraite après avoir été annulé par l’université

Un professeur d’archéologie qui a utilisé un salut nazi pour faire valoir la liberté d’expression a pris sa retraite après avoir été confronté à une réaction brutale, notamment l’annulation de son cours par l’Université de Pennsylvanie.

La controverse a éclaté plus tôt ce mois-ci lorsque Robert Schuyler a utilisé le geste lors de la réunion annuelle de la Society for Historical Archaeology (SHA).

Cela s’est produit après que le modérateur de l’événement a donné à Schuyler la permission d’interrompre un autre orateur et a ensuite été invité à attendre pour soulever son point.

« Je suis désolé, mais j’ai la liberté d’expression et vous n’allez pas me dire que ce n’est pas le lieu pour moi d’en parler, » Le professeur Shuyler a déclaré que lorsque l’autre oratrice, Liz Quinlan, a tenté d’orienter la discussion dans une autre direction. La vidéo de l’incident montre ensuite le professeur Schuyler levant la main gauche pour saluer et disant à Quinlan: «Sieg heil pour vous.»

Quinlan s’est adressée à Twitter pour exprimer son indignation et son offense persistantes face à ce geste.

J’apprécie vraiment le soutien que je reçois de gens de tous les coins de mon domaine, et je veux que tout le monde sache que je vais bien et que j’ai fait avancer les processus de règlement des griefs avec diverses institutions. – Liz M. Quinlan 🏳️‍🌈 (@archaeoliz) 9 janvier 2021

Schuyler a admis au journal étudiant qu’il avait dit la phrase et méritait une réprimande, mais que son argument était toujours valable. Cependant, il a pris sa retraite quelques jours plus tard.

« Je pense que je devrais me faire crier dessus, mais, encore une fois, je pense qu’il y a une ligne très fine entre cela et tout à coup, nous avons tous perdu notre liberté d’expression, » il a dit au journal.

La Society for Historical Archaeology (SHA) affirme avoir pris des mesures pour remédier à l’incident.

«Des mesures ont été prises en interne pour rectifier la situation et veiller à ce qu’une situation comme celle-ci soit traitée plus rapidement à l’avenir», la SHA a écrit, ajoutant qu’elle essayait toujours de trouver la meilleure façon d’organiser leurs conférences en ligne après l’explosion offensive lors de son événement virtuel inaugural.

L’Université de Pennsylvanie a annulé les cours dispensés par le professeur Schuyler avant sa retraite.

«Nous avons connaissance d’une vidéo récente montrant un professeur [and] commissaire utilisant une expression nazie lors d’une conférence en ligne, » Musée de Pennsylvanie a écrit sur son compte Twitter, affirmant que les propos du professeur étaient «Antithèse de qui nous sommes et de ce que nous défendons.»

«Le Penn Museum condamne ce comportement répréhensible [and] rejette cette rhétorique dangereuse.

