Un producteur de Spider-Man a demandé à Tom Holland et Zendaya de ne pas tomber amoureux

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est un phénomène de masse qui a catapulté le wall-crawler dans l’Olympe des super-héros et attesté l’importance de cette création de Stan lee Il est l’un des héros les plus célèbres du fandom depuis tant d’années. Cependant, ce film, avec toutes ses implications, a élevé la popularité du personnage à des niveaux incroyables et ses protagonistes s’en rendent compte.

La vérité est que le producteur de Sony, Amy Pascal, avait quelques inquiétudes concernant le casting du film tant attendu. Sûrement à partir du moment où les responsables du film ont lu le scénario, ils ont su qu’ils avaient quelque chose de spécial entre les mains, c’est pourquoi il était important de maintenir un bon environnement de travail, pour terminer la production de cette nouvelle aventure sans difficultés majeures.

L’amour sur le plateau de tournage

Amy Pascal je parle avec Le New York Times et a révélé une demande très spéciale pour les jeunes stars du film. Elle a suggéré qu’il était important qu’ils ne tombent pas amoureux. Oui, tu l’as bien lu. Il semble que de la part des sociétés de production, ils ne voulaient pas qu’il y ait des problèmes de relation entre ces personnages qui gagnent en popularité et avec leur jeunesse peuvent avoir des problèmes à maintenir « l’équilibre ».

«J’ai emmené Tom et Zendaya dans un endroit, séparément, lorsque nous les avons choisis pour la première fois et avons eu une conversation. N’y allez pas, ne le faites pas. Essaie de ne pas. J’ai donné le même conseil à Andrew et Emma. Ça peut compliquer les choses, tu sais ? Et ils m’ont tous ignoré « , était la déclaration de Amy Pascal avec lequel il a surpris les siens et les autres. Après tout, l’amour n’est pas quelque chose que l’on peut choisir, il surgit simplement.

Tom Holland Oui Zendaya Ils semblent avoir une relation sentimentale très positive et même le jeune homme a récemment déclaré qu’il songeait déjà à la retraite et à fonder une famille, bien qu’il n’ait pas nommé son partenaire : «Je veux faire une pause, me concentrer sur la fondation d’une famille et découvrir ce que je veux faire hors de ce monde. J’aime les enfants! ».

La vérité est qu’après le grand succès que cela signifiait Spider-Man : Pas de chemin à la maison et les nouvelles qu’il y aura une autre trilogie du wall-crawler mettant en vedette le même Tom Holland, il sera difficile pour l’artiste de se retirer de l’industrie hollywoodienne dans les années à venir. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre une relation belle et saine avec votre partenaire actuel : Zendaya.

