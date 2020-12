Un procès contre CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077, le nouveau chapitre

Les problèmes continuent de surgir comme des champignons pour les Polonais. Ce dernier est un possible procès contre CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077.

Ils disent que tout se transforme en puces sur un chien maigre et dans ce cas, il en est ainsi. A tout ce qui a déjà été lancé depuis son lancement, les investisseurs proposent désormais de faire un poursuit CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077. Plus précisément par l’état dans lequel le jeu a été mis sur le marché.

Le New York Times a publié un article dans lequel il parle de la situation du jeu et de la manière dont il a été atteint. Cependant, le journal aussi recueille des déclarations d’investisseurs de l’étude polonaise qui n’augurent rien de nouveau. En fait, ils commentent ce qui suit:

En ce qui concerne les événements récents (et en particulier la suspension de la vente du produit Cyberpunk 2077), nous analysons, avec l’équipe du cabinet d’avocats, les motifs de dépôt d’un recours collectif ainsi que la notification de la possibilité de commettre un crime sous l’article. 286 du Code pénal: fausse déclaration pour obtenir des avantages économiques.

En d’autres termes, certains secteurs d’investisseurs de CD Projekt RED envisagent de poursuivre la société pour leur avoir donné de «fausses attentes». Ou quoi de pareil, pour avoir menti sur le résultat attendu du jeu.

La vérité est qu’une raison ne manque pas. Laissant de côté les pressions qui ont pu être exercées d’un côté ou de l’autre, CD Projekt RED n’a pas parlé des versions de PlayStation 4 ou Xbox One ou de leur état avant le lancement. Le jeu a été publié dans les médias uniquement pour PC et, par conséquent, lorsque les utilisateurs l’ont reçu, ils ont trouvé quelque chose de loin de ce qui était promis. C’est plus, la société elle-même déclare que le jeu ne sera pas prêt sur consoles avant février.

En conséquence, il y a des milliers et des milliers de demandes de remboursement de titres. Et cette demande ne laisse pas présager que le futur proche de l’étude est exactement calme.