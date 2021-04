Un problème technique maintient l’hélicoptère d’Ingenuity au sol lors de la quatrième tentative de vol sur Mars

Tedzukuri Atelier Lampe de sol origami en papier Hikari L

La lampe de sol HIKARI marrie la technique japonaise d'Origami aux lignes géométriques et épurées du style scandinave pour apporter une ambiance chaleureuse votre maison. Cette lampe de table trouvera facilement sa place partout o vous souhaitez créer une atmosphre paisible, confortable et relaxante. Cela vous aidera ajouter de la douceur, de la légreté et de la subtilité votre intérieur. Entre lanterne et lampe sophistiquée, la forme et les matériaux utilisés permettent la lumire de se diffuser de manire douce et apaisante, propice la détente.Les lampes de sol HIKARI sont faites en PAPIER de haute qualité, sans acides, produit en France avec des fibres végétales issues de lexploitation responsables des forts (labelle FSC)Le papier, matériau recyclage par excellence, correspond entirement notre démarche de développement durable ! Et cest exactement pour cette raison que notre papier nest pas traité anti-feu ou imperméabilisé. Ces traitements empchent le recyclage 100% du papier et sont trs nocifs. Lutilisation de ce genre de produits chimiques est contraire notre philosophie et engagement pour lenvironnement. Le cble électrique est inclus et vous le recevrez déj installé dans la lampe. Les lampes de sol HIKARI sont utiliser uniquement avec des ampoules LED. Douille E27. Lampoule nest pas fournie.Vous recevez le luminaire HIKARI déj monté et prt tre installé avec des instructions. Le luminaire est conu pour tre utilisé avec une ampoule LED.Nos luminaires origami sont trs faciles nettoyer. Vous pouvez utiliser soit un plumeau ou de l'air comprimé, ds qu' partir d'au moins 30 cm de distance.