Un problème logiciel a mal calculé le poids des passagers d’un avion: un « incident grave » qui a compromis le décollage

Cobi Modèle réduit d'avion de construction Cobi Boeing 787

Le modèle est équipé de portes qui s'ouvrent sur le fuselage, grâce auxquelles il est possible de positionner le personnage du pilote et du passager à l'intérieur de l'avion; de châssis pliant et turbines mobiles. 600 éléments; 2 personnages - pilote et passager; constructions avec dessi