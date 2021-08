Un problème avec le troisième étage de GSLV fait perdre à l’ISRO son satellite d’observation de la Terre

in

Le deuxième lancement de l’année de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a été un échec puisque sa fusée n’a pas pu placer un satellite d’observation de la Terre en orbite. Le lancement a eu lieu aux petites heures du matin en raison d’un problème avec l’étage supérieur de la fusée.

Le satellite est un satellite d’imagerie lancé sur un lanceur de satellites géosynchrone-F10 (GSLV-F10) depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, dans l’Andhra Pradesh. Alors que le lancement à 5h43 IST le 12 août a été un succès, l’étage supérieur cryogénique a laissé tomber l’ISRO, car il ne s’est pas enflammé.

Dans un tweet, l’ISRO a déclaré: « Le lancement du GSLV-F10 a eu lieu aujourd’hui à 05h43 IST comme prévu. Les performances des premier et deuxième étages étaient normales. Cependant, l’allumage cryogénique de l’étage supérieur n’a pas eu lieu en raison d’une anomalie technique. La mission n’a pas pu être accompli comme prévu. »

Un moteur cryogénique est extrêmement efficace par rapport à un moteur de fusée ordinaire, ce qui le rend idéal pour les engins spatiaux. C’est aussi incroyablement difficile à développer, c’est pourquoi seule une poignée de pays ont réussi à en construire un. Le moteur de troisième étage du GSLV est un record à part entière. Ce moteur cryogénique est classé parmi les moteurs d’étage supérieur les plus puissants au monde.

Il développe une poussée de 200 kN dans le vide et peut fonctionner pendant 640 secondes. Pour le carburant, il utilise un mélange d’oxygène et d’hydrogène, qui sont refroidis à des températures cryogéniques (inférieures à -183°C) et sont donc sous forme liquide.

Le coût moyen d’un lancement de GSLV est estimé à environ Rs 400 crore ou 62 millions de dollars, ce qui en fait l’un des lanceurs les moins chers au monde.

Ce lancement a connu un début difficile car il a été constamment repoussé en raison de la pandémie ou d’autres problèmes techniques. À l’origine, le satellite devait être lancé le 5 mars 2020, mais a été annulé et reprogrammé pour le 28 mars 2021. Cela aussi a été reporté, après quoi il a été prévu pour un lancement en mai, qui a également été annulé par la suite. La deuxième vague de COVID-19 a frappé et tout s’est arrêté brutalement.

Étant donné que l’ISRO reste généralement muet sur les problèmes, nous ne savons pas officiellement si le satellite a été placé en orbite ou s’il a été perdu.

Que s’est-il passé?

L’ISRO a vu un compte à rebours fluide de 26 heures qui a commencé hier avec le déplacement de la fusée vers la rampe de lancement, puis son remplissage de propulseur. Le compte à rebours final et le lancement se sont déroulés sans accroc, mais cinq minutes plus tard, la fusée a commencé à « descendre » selon Karthik Naren, un passionné d’espace et blogueur.

Selon un rapport de PTI, après que le directeur de mission a donné le feu vert pour le lancement, le GSLV-F10 a décollé.

Le contrôle de mission a déclaré que les performances des premier et deuxième étages de la fusée étaient normales.

Naren a dit Premier poste, « Environ cinq minutes après le lancement, la fusée a continué à perdre de l’attitude et de la vitesse de l’étage supérieur et est finalement tombée – vous pouvez voir la pente sur le graphique à la fin. »

« Le carénage s’était déjà séparé, et le satellite était exposé au vide de l’espace à 130 km d’altitude. »

Des scientifiques ont été vus en train de discuter, après quoi le directeur des opérations de tir a annoncé que « la mission ne pouvait pas être accomplie pleinement » en raison d’une « anomalie de performance ».

Plus tard, le président de l’ISRO, K Sivan, a annoncé : « (La mission) n’a pas pu être entièrement accomplie, principalement parce qu’il y a une anomalie technique observée dans la phase cryogénique. Je voulais le dire à tous mes amis.

« Le satellite n’a pas atteint l’orbite car l’étage supérieur cryogénique indigène ou CUS-15 a dû brûler pendant quelques minutes supplémentaires pour atteindre la vitesse orbitale. Il devait atteindre une vitesse orbitale de transfert géosynchrone ciblée de plus de 7,9 km/s, pour 170 × 36297 à une inclinaison de 19,4°, mais il n’a pu atteindre que 4,7 km/s lors du tumbling d’étape, c’est pourquoi c’était une anomalie », explique Naren.

Selon les données fournies par l’ISRO, le CUS-19 doit brûler pendant 13 minutes au total (de T+5 minutes à T+18 minutes et 29 secondes), mais il a commencé à avoir des problèmes après l’allumage au bout de six minutes. .

Où est donc le satellite ? Naren pense qu’il a peut-être éclaboussé dans le golfe du Bengale et que l’étape a éclaboussé entre les îles Andaman et la Thaïlande, dans la région du golfe de Martaban.

Temps de l’Hindoustan rapporte que les fusées GSLV n’ont pas autant de succès que le cheval de bataille de l’ISRO, le PSLV. Trois des 14 missions GSLV ont échoué contre deux des 53 missions PSLV. La fusée GSLV a été utilisée pour lancer la mission Chandrayaan-2, qui a également été un échec partiel car le module atterrisseur-rover s’est écrasé sur la surface de la lune, tandis que l’orbiteur poursuit sa mission scientifique. Le GSLV sera également celui qui emmènera les astronautes indiens dans l’espace pour la première fois si tout se passe comme prévu.

« ISRO a vraiment besoin de maîtriser l’utilisation de la cryogénie pour ses futurs lanceurs. Ils ont déjà travaillé sur la cryogénie, mais ce type d’échecs va maintenant créer une autre opportunité de revoir leurs étapes cryogéniques, en particulier avant la mission Gaganyaan et leur prochain lanceur lourd. projets », ajoute Naren.

Les gens réagissent

En conversation avec PTI, le vétéran de l’espace et ancien chef de l’ISRO, G Madhavan Nair, a été choqué par l’échec du lancement du GSLV-F10. Cependant, il a également déclaré qu’il était convaincu que l’ISRO rebondira et ne se découragera pas, car ce n’est pas inhabituel.

« C’est un choc pour nous tous. Mais nous nous remettrons bientôt de ce choc et nous serons de retour sur la bonne voie. La communauté ISRO est suffisamment résistante pour faire face à de telles difficultés », a déclaré Nair.

« C’est une mission très complexe. Normalement, l’étage cryogénique est le plus difficile par rapport à toutes les autres propulsions de fusées », a-t-il ajouté.

De 2003 à 2009, Nair était le chef de l’ISRO et a supervisé 25 missions réussies.

L’ISRO a maîtrisé la technologie cryogénique au fil des ans et a de bons antécédents, a-t-il déclaré. Ce n’est pas aussi grave qu’en Russie ou dans certains pays européens, où la défaillance de l’étage cryogénique a été estimée à environ 20 %.

« Il s’agit du huitième lancement de l’étape cryogénique. Le premier était un problème (infructueux). Par la suite, tous les autres lancements se sont transformés en performances de manuel. Il existe une possibilité limitée d’échec avec un système aussi complexe. Nous ne devons pas être déçus. «

« Mais en même temps, nous devons aller à la racine (de l’échec) et le réparer afin que nous ne répétions pas. »

Jitendra Singh, ministre d’État de l’Union (Chargé indépendant) Science et technologie ; Ministre d’État (Chargé indépendant) Sciences de la Terre ; Le PMO du MoS, le personnel, les griefs publics, les retraites, l’énergie atomique et l’espace, a déclaré qu’il avait parlé à Sivan de l’échec.

« J’ai parlé au président d’Isro, le Dr K Sivan et discuté en détail. Les deux premières étapes se sont bien déroulées, mais après cela, il y a eu une difficulté dans l’allumage cryogénique de l’étage supérieur. La mission peut être reprogrammée quelque temps », a déclaré Singh dans un tweet.

Après que l’ISRO a annoncé que cette mission ne s’était pas déroulée comme prévu, de nombreuses personnes en ligne ont manifesté leur soutien à l’agence spatiale nationale. Des mots d’encouragement et de fierté ont été exprimés par les fans et les sympathisants, ainsi que des conseils non sollicités.

A propos du satellite

Le GISAT pèse plus de deux tonnes et a une durée de vie de 10 ans. Pour la première fois, l’ISRO utilisait un carénage en forme d’ogive, qui est un boîtier de surface classique en forme de balle capable d’accueillir une charge utile plus importante.

Dans un communiqué de presse, Singh a déclaré que le satellite d’observation de la Terre (EOS-03) est « un excellent observatoire de la Terre agile » qui devait être lancé et placé sur une orbite de transfert géosynchrone (GTO) par la fusée GSLV-F10. Le satellite utilisera son système de propulsion embarqué pour atteindre à lui seul une orbite géostationnaire d’environ 36 000 km au-dessus de la surface de la Terre.

Géostationnaire implique que le satellite sera situé au-dessus de l’équateur et semblera toujours être fixé à un point dans le ciel. Mais de tels satellites ne sont pas immobiles. Tout ce qui se passe, c’est que l’orbite haute sur laquelle ils sont placés « fait voyager le satellite à la même vitesse que la rotation de la Terre ». Avec son mouvement ainsi synchronisé avec la rotation de la Terre, GISAT-1 fera le tour de la Terre toutes les 24 heures.

Faits saillants de l’EOS-03

Fournissez des images en temps réel d’une grande région d’intérêt.

Surveillance des catastrophes naturelles, des événements épisodiques et de tout événement de courte durée.

Cela aidera à des fins de défense.

