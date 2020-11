Un pro du rugby gay presque surdosé pour garder la sexualité secrète

Dan Palmer. (Capture d’écran via Facebook / The Sunday Project)

Dan Palmer, le premier pro de rugby professionnel en Australie à être gay, a déclaré qu’il n’était «pas exagéré» qu’il envisageait le suicide alors qu’il était dans le placard.

Dans une interview avec Le projet du dimanche, la journaliste Lisa Wilkinson a parlé avec l’ancien Wallaby de son parcours torturé pour sortir publiquement, luttant entre dire sa vérité et garder sa sexualité secrète de ses coéquipiers.

«Ma propre mort me semblait préférable à quiconque découvre que j’étais gay», a-t-il déclaré le mois dernier dans un article à la première personne pour le Sydney Morning Herald.

«C’est la réalité», a déclaré le membre de l’équipe nationale australienne de rugby à Wilkinson.

«Je veux dire, il n’y a rien, il n’y a pas d’exagération là-bas. C’est la réalité et c’était la réalité pendant assez longtemps.

L ‘«attaque directe» d’Israël Folau contre les personnes queer a incité Dan Palmer à se manifester publiquement.

Palmer a décrit comment l’obtention de son concert de rêve – une chance de jouer dans les Wallabies en 2012 – n’a fait qu’amplifier le tourment qu’il ressentait en lui-même. Ce sentiment de «profond malheur», a-t-il dit, s’est poursuivi lorsqu’il est entré en France pour le FC Grenoble pour la saison 2013-14.

Pourtant, incapable de parler français et aux prises avec une blessure au pied qui l’a amené à perdre du poids de façon spectaculaire et a ensuite forcé sa retraite, le rameur de tête a commencé à s’automédifier et a presque fait une surdose de médicaments sur ordonnance.

Le lendemain, il s’est envolé pour Londres, en Angleterre, pour rencontrer son agent. Lui glissant une note sur son téléphone portable qui «décrivait tout».

«Et moi, après avoir pleuré pendant je ne sais combien de temps, de l’autre côté de la table dans un restaurant bondé, je lui ai juste passé la note et c’était tout», dit-il.

Après des décennies d’angoisse, son agent a totalement accepté Palmer – un énorme soulagement, a-t-il déclaré.

«C’était essentiellement [that] rien n’a changé », se dit Palmer. «Tout est comme il se doit et ceci, je suppose que cette chose incroyable se produit lorsque vous avez finalement fait cela.

«Et c’est-à-dire que le lendemain, le soleil se lève et rien n’a changé et le monde continue et personne ne s’en soucie.

La décision de Palmer de sortir cette année a été déclenchée, en partie, a-t-il dit, par Israel Folau – l’ancien Wallaby tueur de feu qui a enflammé la fureur pour avoir prétendu que «l’enfer attend» les homosexuels.

«Les jeunes admirent des gens comme Israël», a déclaré Palmer, «et quand votre idole dit des choses qui, qu’il le sache ou non, vous attaquent directement. […] cela peut avoir un effet dramatique.

«Je ne pense pas qu’il était malveillant dans le sens où il essayait de blesser les gens. Mais les conséquences sont tout aussi graves.

Le suicide est évitable. Les lecteurs concernés par les problèmes soulevés dans cette histoire sont encouragés à contacter les Samaritains.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les Samaritains peuvent être contactés au 116123 ou par e-mail [email protected] ou [email protected]

Aux États-Unis, la National Suicide Prevention Lifeline est le 1-800-273-8255. En Australie, le service d’assistance en cas de crise Lifeline est 13 11 14.

D’autres lignes d’assistance internationales peuvent être trouvées sur www.befrienders.org.