Un prince à New York 2: bande-annonce et date de sortie

Ce mercredi 3 février, Amazon Prime Video a présenté la bande-annonce officielle de Coming 2 America. C’est une suite du film de comédie classique mettant en vedette Eddie Murphy: Un prince à New York depuis 1988.

Un prince à New York 2 Il aura à nouveau Eddie Murphy comme protagoniste et sera réalisé par Craig Brewer. Amazon Prime Video a confirmé la date de sortie de sa nouvelle production originale et a publié la première bande-annonce officielle du film.

Un prince à New York est l’une des comédies les plus reconnues de l’histoire et sans aucun doute l’un des films qui ont consacré Eddie Murphy. Il est sorti en 1988 sous la direction de John Landis et a reçu 2 nominations aux Oscars.

Dans cette suite originale d’Amazon Prime Video, le prince monarque Akeem apprend qu’il a un fils perdu aux États-Unis et qu’il doit donc retourner à New York pour le rencontrer et établir une relation avec lui.







Un prince à New York 2 mettra en vedette Eddie Murphy, David Lengel, Wesley Snipes, James Earl Jones, Kiki Layne et John Amos.

Quand A Prince In New York 2 est-il présenté en première sur Amazon Prime Video?

Le nouveau film d’Eddie Murphy sortira dans le monde entier sur la plateforme de streaming Prime Video le 5 mars 2021.