Un présentateur de télévision affirme que le chien d’Amber Heard a disparu

Au fil des ans, Heard a eu un certain nombre de chiens, dont un nouvel animal de compagnie qui a rejoint la famille en 2021, qui porte le nom du Premier ministre australien Barnaby Joyce – un clin d’œil à une précédente débâcle de quarantaine impliquant deux de ses autres chiens, Pistol et Boo .

Elle a répondu: « Eh bien, elle a obtenu la garde de Pistol et Boo [after splitting from Depp] et parce que je vous aime les gars, j’ai plongé très profondément dans son Instagram et j’ai découvert que Boo était introuvable.