Un premier regard animé révèle Ryan Reynolds et Will Ferrell dans l’adaptation moderne de A Christmas Carol

Une série de nouvelles affiches révèle notre dernier regard sur Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer dans Fougueuxun récit musical moderne du classique festif Un chant de noel. Et les choses ont l’air plutôt classe. Révélé via le compte Twitter officiel de Ryan Reynolds, cet ensemble d’affiches en noir et blanc montre le trio de stars alors qu’il redonne vie au conte séculaire de Charles Dickens. Vous pouvez consulter le dernier regard sur Fougueux dessous.





Les affiches retrouvent enfin les célèbres acteurs comiques Will Ferrell et Ryan Reynolds, Reynolds, en particulier, semblant apprécier énormément l’expérience alors qu’il se serre contre Ferrell dans l’une des étreintes les plus chaleureuses jamais photographiées. Le reste des affiches offre un aperçu de la lauréate d’un Oscar Octavia Spencer, Ryan Reynolds pratiquant ce qui sera certainement des mouvements de danse tueurs, et enfin, Will Ferrell souriant. Sans doute alors qu’il se souvient de ce câlin de Reynolds mentionné plus tôt.

Fougueux a été décrit comme « une réinvention musicale moderne de l’histoire classique des fantômes de Noël Un chant de noel.” Bien sûr, le conte original de Dickens est maintenant un classique bien-aimé et raconte l’histoire d’Ebenezer Scrooge, colérique et égoïste sans effort, un vieil avare qui reçoit la visite du fantôme de son ancien partenaire commercial Jacob Marley et des esprits de Christmas Past, Présent et Futur. Ceci étant un conte de Noël, l’histoire se termine avec Scrooge apprenant l’erreur de ses manières et se transformant en une personne beaucoup plus gentille et plus douce. Oh, avertissement spoiler pour une histoire qui a été publiée pour la première fois en 1843 et qui est depuis devenue l’une des histoires les plus connues de tous les temps.

Réalisé par Sean Anders et John Morris de Papa à la maison, Papa à la maison 2, et Famille instantanée Fame, le synopsis officiel de Fougueux lit; « Une version musicale du conte de Noël classique de Charles Dickens. Un homme avare qui traite tout le monde autour de lui avec un terrible égoïsme se retrouve dans une aventure fantastique dans les trois phases du temps : passé, présent et futur, afin de découvrir comment il s’est retrouvé si misérable et seul. »





Ryan Reynolds trouvé Fougueux une expérience plutôt difficile

Fougueux sera dirigé par Ryan Reynolds dans le rôle d’Ebeneezer Scrooge, avec Will Ferrell à bord dans le rôle de Present aka the Ghost of Christmas Present, et Octavia Spencer, dont le rôle n’a pas encore été révélé. Le reste de la distribution comprend Sunita Mani comme passé, Aimee Carrero comme Nora, Marlow Barkley comme Wren, Jen Tullock comme Wendy, PJ Byrne comme M. Alteli et Joe Tippett.

Reynolds a décrit Fougueux comme un défi majeur pour lui. « C’est terminé pour moi dans Spirited », l’acteur et Dead Pool a déclaré la star lorsqu’il a terminé le tournage en octobre de l’année dernière. «Je ne suis pas sûr que j’aurais été prêt à dire oui à un film aussi difficile il y a trois ans à peine. Chanter, danser et jouer dans le bac à sable avec Will Ferrell a permis à beaucoup de rêves de se réaliser. Et c’est mon deuxième film avec la grande Octavia Spencer… C’est le moment idéal pour un petit congé sabbatique du cinéma. Je vais rater chaque seconde de travail avec ce groupe de créateurs et d’artistes obscènement doués. De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui connaissent les deux. »

Fougueux devrait sortir en salles le 11 novembre 2022, puis sur Apple TV+ le 18 novembre 2022. Nul doute qu’il est déjà prêt à devenir un favori des fêtes.