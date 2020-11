Un premier concert avec tous les sous-étiquettes a été un grand succès, mais il se heurte à l’un des plus grands événements de l’année

Aujourd’hui, Étiquettes à succès a annoncé une nouvelle mise en ligne à venir et concert hors ligne avec des artistes de tous Divertissement à grand succèsagences subsidiaires de. Il y a juste un hic: il va se heurter à l’un des plus grands événements de l’année.

Selon l’annonce de Big Hit Labels, le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct sera présenté par Weverse le 31 décembre de cette année. Le concert devrait commencer le soir du Nouvel An et se terminer par un compte à rebours à minuit (heure standard coréenne). Parallèlement à la diffusion en ligne, l’agence a également prévu un concert hors ligne avec des places limitées, sous réserve de la réglementation gouvernementale.

le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct sera le tout premier concert de la société à inclure des artistes de toutes ses filiales: Pledis Entertainment, Musique source, et BE: LIFT Lab. La première révélation de la gamme comprend NU’EST…

… Et le prochain groupe de recrues ENHYPEN, avec le reste des annonces sur la liste les 11 et 12 novembre.

Bien sûr, les fans s’attendent déjà à voir AMI,

DIX-SEPT,

SMS,

et BTS au salon.

Le concert en ligne est un rêve devenu réalité pour tout fan des groupes de Big Hit Labels, mais il y a un hic. le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct est sur le point de se heurter à l’un des plus grands événements de l’année: MBCfestival de fin d’année, MBC Gayo Daejejeon.

MBC Gayo Daejejeon a lieu chaque année presque chaque année depuis 1966. Créé à l’origine comme une remise de prix, l’événement du festival est devenu un concert multi-artistes du Nouvel An sans prix à partir de 2005. Dans le passé, il a accueilli de nombreux artistes de Big Hit Labels, y compris BTS, qui s’est produit pour la dernière fois en 2018.

Cependant, après que BTS ait refusé d’assister MBC Gayo Daejejeon en 2019 pour jouer sur Le réveillon du nouvel an de Dick Clark aux États-Unis, les choses ont changé.

Après que TXT et GFRIEND aient également été trouvés absents de la gamme MBC de 2019, les internautes et les initiés ont accusé le réseau de gapjil (abus de pouvoir). Des allégations ont été faites que MBC avait bloqué d’autres artistes de Big Hit Labels d’assister au festival de fin d’année en tant que «vengeance» pour Big Hit Entertainment tirant BTS (et donc, les téléspectateurs de l’ARMY) du concert. Depuis lors, les groupes Big Hit Labels ont également cessé de se produire dans l’émission musicale de MBC, Montrer! Musique Core.

Le fait qu’il soit devenu difficile pour tout artiste lié à Big Hit Entertainment d’apparaître sur MBC est bien connu dans l’industrie. – Insider de l’industrie

En tant que tel, les fans des groupes Big Hit Labels appellent le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct un véritable «coup de force».

Le mbc a interdit l’artiste bighit afin que le bighit ait fait son propre concert. 🔥 pic.twitter.com/AbInrDwEOP – fusée 🦋 || ᴇɴ-⁷ (@eileadrom) 10 novembre 2020

Avec autant de groupes populaires susceptibles de se produire à l’événement de Big Hit Labels, certains fans pensent même qu’il pourrait surpasser le populaire MBC Gayo Daejejeon. Cela dépendra probablement du prix des billets pour le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct, car le festival de MBC est gratuit.

regarder le concert familial de bighit a plus de téléspectateurs que mbc gayo le 31 décembre. 🤭 pic.twitter.com/yD5uCZMs7t – jelz ⁷ 🍂 (@kkoobap) 10 novembre 2020

Bien sûr, si le concert en ligne est une bénédiction pour les fans de BTS, TXT, GFRIEND, et plus, c’est aussi une déception pour les fans «multi» qui seront obligés de choisir l’événement sur lequel se connecter le 31 décembre.