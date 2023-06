Un premier chapitre plus déroutant que polémique et une Lily-Rose Depp qui sauve « The Idol » de The Weeknd

Il paraît que « Idole » veut s’accrocher à la polémique pour justifier l’échec de son premier chapitre. Ce que la première de la série de Sam Levinson laisse derrière elle, c’est que même pour écrire ou filmer une histoire controversée, il faut de la créativité et un scénario qui se prête au risque, qui marche sur le rebord sans tomber du premier coup. Une première si unanimement rejetée sur HBO Max est surprenante. Et l’apparition de The Weeknd ne fait qu’aggraver la situation. Si le navire n’a pas coulé la première fois, c’est peut-être grâce aux performances de Lily-Rose Depp et Rachel Sennot.

D’un dimanche à l’autre, le public de Max est passé de deux fictions à l’histoire, « Succession » et « Barry »à celui qui ne peut pas aller au-delà de la saison 1. L’objectif du lancement mouvementé de « The Idol » s’est concentré sur les thèmes complexes que le premier épisode a tenté de dépeindre. Mais le spectacle tombe pour plus de situations.

«Nous étions clairs à tout moment que nous allions faire quelque chose de provocateur qui n’allait pas être pour tout le monde. (…) (‘The Idol’) n’est pas pour tout le monde et ça me va. Nous ne sommes pas des politiciens »Rose-Depp a déclaré au New York Times. Mais il ne s’agit pas Politiquement correct. Mais des intentions de la production : on ne comprend pas ce qu’ils veulent faire de la série.

Et cela ne signifie pas que les fictions doivent être mises en cage dans un genre très clair – regardons comment « Barry » est passé de la comédie, au drame puis à l’horreur en quelques chapitres -, mais que l’épisode « Pop Stars and Rat Stories » est très déroutant dès que la direction ou les directions qu’il veut prendre, il reste à mi-chemin dans les bords qu’il montre. À première vue, cela ressemble à une critique de la renommée, mais il n’y a rien d’incisif qui finit par nous donner les indices nécessaires pour les croire.

Lily-Rose Depp dans le rôle de Jocelyn dans « The Idol » (Photo : HBO Max)

LA CHUTE PRÉCOCE DE « L’IDOLE »

Le premier chapitre de « The Idol » commence par le visage de jocelyneune chanteuse pop qui pose sensuellement devant la caméra et montre plus que ce qui a été stipulé dans un contrat de confidentialité pour protéger l’artiste. Lily-Rose Depp se démarque par l’irrévérence fatiguée du look de célébritéentre la frustration et l’inertie de la poursuite des affaires.

Les premières marques indiquent une sorte de parodie sur progressisme dans l’industrie de la musique, avec des personnages, comme le manager, emmenés dans le dessin animé lorsqu’ils parlent du corps et de la santé mentale du célèbre. Les actions et les phrases qui essaient d’être drôles ne fonctionnent pas. La parodie, donc, tombe dans les premières minutes.

Ensuite, il y a l’autre conflit de une photo intime de Joss devenue virale et que cela pourrait lui causer des problèmes à son retour sur scène avec une nouvelle chanson. De la même manière, la formule humoristique ne s’enchaîne pas et l’incident se résout brusquement, sans plus tarder. L’image est montrée sans connaître exactement l’intention de cela. En fait, s’ils n’avaient donné à ce problème que deux minutes, cela n’aurait pas affecté l’intrigue, car ne semble pas avoir une plus grande incidenceAu moins dans ce chapitre.

Ce qu’il faut reconnaître, c’est que Rose-Depp parvient à exprimer la vulnérabilité, la déconnexion émotionnelle, l’épuisement mental et physique du protagonistecomme Rachel Senot, qui joue la meilleure amie et assistante droite et attentionnée, Leia. Les deux se détachent facilement au milieu d’un scénario sans beaucoup de lumière. Jennie de Blackpink Il éblouit aussi par son talent.

Le ton de « L’Idole » échoue à atteindre une sphéricité qui invite le spectateur vers la proposition de l’histoire : y en a-t-il une ? Et si ça ne pouvait pas être pire, The Weeknd apparaît sous le nom de Tedros pour abaisser encore le niveau de cette histoire du créateur de « Euphoria ». Rien chez le musicien ne traduit ce que son rôle exige : sensualité, mystère, sombres intentions. On le comprend parce qu’on le dit, pas parce que le chanteur l’exprime avec ses mouvements.

Le seul salut que la série HBO Max a est que, dans les chapitres suivants, décider de pointer vers un chemin: critique, parodie, drame ou une autre histoire typique du monde derrière le glamour et la célébrité. S’ils laissent derrière eux les clichésLes dialogues inutiles et une complot prévisible, la performance de Lily-Rose Depp ne sera pas gâchée. Car même l’épisode « Rachel, Jack et Ashley Too » de Miley Cyrus dans « Black Mirror » semble plus abouti que le premier épisode de « The Idol ».