Un Power Ranger cramoisi peut être vu dans le nouveau skin Overwatch Genji

Le troisième et dernier événement Anniversary Remix pour Surveillance a commencé, lorsque les célèbres skins légendaires et épiques de l’histoire du jeu recevront des variations de couleurs remixées.

Les événements saisonniers typiques d’Overwatch, dans ce cas, les jeux d’été, ont été remplacés par les événements Anniversary Remix. La majorité des skins étaient des variantes alléchantes de skins qui sont devenus les favoris des fans au fil du temps. Un skin créé par l’équipe de conception pour ce que l’on pense être le dernier événement Overwatch avant la sortie d’Overwatch 2 reçoit des critiques élogieuses.

Les skins d’Overwatch ne se retiennent pas lorsqu’il s’agit de faire référence à la culture populaire. Par exemple, la peau Cruiser de D. Va évoque les automobiles vintage et les stands de milkshake des années 1960.

Dans cet événement Overwatch Anniversary Remix Volume 3, le skin Funky de Baptiste et le skin de bande dessinée de Tracer ont tous deux reçu de nouveaux coloris et se sont inspirés de nombreuses époques et lieux.

Un skin qui a gagné beaucoup de popularité la première fois pour faire référence subtilement aux médias légendaires embrasse maintenant ouvertement son influence, et les fans d’Overwatch l’adorent.

Dans la version skin Sentai de cet événement, le nouveau skin « Genjiman » de Genji a perdu sa subtilité et s’est entièrement transformé en un hommage Red Power Ranger. En raison de sa ressemblance avec le Green Ranger, le skin original de Genji Sentai a été initialement introduit en 2017 dans le cadre des célébrations du premier anniversaire d’Overwatch.

Alors que l’équipe de développement continue de travailler sur Overwatch 2, la réponse de la communauté aux événements Anniversary Remix a été mise en sourdine. Certains sont mécontents que les vieilles peaux recolorées soient commercialisées comme « neuves ».

Il y a toujours eu au moins un skin dans chaque volume Anniversary Remix qui a suscité des commentaires positifs de la part des fans, malgré les réactions généralement défavorables. Même si ces skins sont considérés comme «simplement recolorés», leur palette de couleurs et leur attention sont exceptionnelles et servent d’adieu approprié pour Overwatch.