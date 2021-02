Un potentiel derby de destruction PS5 Revival est finalement devenu Destruction AllStars

Qui a de bons souvenirs de Destruction Derby sur la PlayStation originale? À l’époque, c’était une pièce maîtresse assez impressionnante pour la console, vous permettant de faire exploser des véhicules dans toutes sortes de courses et d’événements hors du commun. Plus de deux décennies plus tard, la PS5 serait sûrement une excellente plate-forme pour montrer les dommages et les déformations de la voiture, non? Serait-ce le bon moment pour ramener l’ancienne franchise pour plus de carnage?

En l’occurrence, c’est quelque chose que l’équipe XDev de Sony a sérieusement envisagée. Dans une nouvelle interview avec Eurogamer, John McLaughlin de XDev et Colin Berry de Lucid Games parlent de la genèse de ce qui allait devenir Destruction AllStars.

McLaughlin dit qu’il y avait un désir dès le début de souligner les dommages dans un jeu de course / conduite. «Nous étions comme, nous voulions être là sur PS5, alors que pourrions-nous faire? Et nous avons regardé Destruction Derby, puis nous avons juste commencé à parler de dégâts – où sont passés tous les dégâts dans les jeux?

Voulant créer une expérience d’arcade qui présenterait de bons dommages aux véhicules, XDev s’est tourné vers Lucid Games, qui compte une tonne de développeurs chevronnés qui ont travaillé sur des jeux comme WipEout, MotorStorm, Project Gotham Racing, etc. Berry se souvient des premières conversations – « Que voulez-vous faire avec Destruction Derby? » – mais il ne fallut pas longtemps pour que de grandes idées fassent évoluer l’idée vers une nouvelle propriété intellectuelle.

McLaughlin dit qu’il y a eu des discussions sur la façon dont essayer de se déplacer dans Destruction Derby avec une voiture presque en ruine « était la pire partie du jeu », et la solution était d’avoir des voitures jetables et de vous permettre de vous déplacer à pied pour garder vous dans le flux.

Donc, au tout début, on parlait de revenir sur cette série PS1 classique. En fin de compte, cependant, il semble qu’AllStars sera une expérience plus vive et plus immédiate qui rendra encore mincemeat des moteurs. Il y a beaucoup plus d’informations dans l’interview, alors lisez-la si vous êtes intéressé. Aimeriez-vous voir le retour de Destruction Derby? Smash tête première dans la section commentaires ci-dessous.