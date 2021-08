Un portrait des disparus au Mexique sort en salles

Chaque jour, nous apprenons qu’une personne est portée disparue au Mexique. Dans les réseaux sociaux et à la télévision, nous nous réveillons et descendons avec le terrible quotidien des familles qui Ils se tournent vers ces moyens pour demander une aide urgente dans la recherche de l’être cher qui n’est pas rentré chez lui et dont on est sans nouvelles depuis des heures, des jours, des semaines, des années.







Cette réalité se traduit en fiction par Fernanda Valadez (réalisatrice et scénariste) Oui Astrid Rondero (scénariste) avec la prémisse d’une mère à la recherche de son fils disparu après être partie à la recherche d’une vie meilleure aux États-Unis comme illégale. Le chemin sinueux de Magdalena (Mercedes Hernández) pour savoir où c’est Jésus (Juan Jésus Varela) est le reflet de la cruauté à laquelle les pères et mères mexicains sont confrontés dans leur désir incessant de trouver l’être qu’ils aiment le plus.

Cette épreuve de l’inhumain est atténuée dès le début de ce processus par l’incertitude ou l’incertitude, passer par la bureaucratie nationale insultante qui reste comme une racine pourrie dont la fonction est d’ouvrir plus de blessures, jusqu’à ce que vous atteigniez l’enfer de l’horreur qui existe derrière les disparitions, qui dans ce cas est celui de Jésus.

Une telle horreur est capturée sans être montrée. Contrairement à d’autres productions qui n’hésitent pas à recréer des massacres explicites pour nourrir le morbide et non comme ressource narrative, ils sont ici suggérés ; La photographie de Claudia Becerril Bulos y joue un rôle élémentaire. Et pour cela le duo Valadez-Rondero recourt à la figure du diable, Lucifer lui-même dansant face au public pour exhiber son rêve matérialisé du mal. Sa présence, macabre et inquiétante, pourrait bien représenter les auteurs (crime organisé) et les complices (éléments d’un système qui néglige et ignore les victimes) d’une tragédie qui grandit lentement et en toute impunité au Mexique.

Les mots indolents prononcés par un coroner sur un cadavre pénètrent, des mots qui renvoient au titre du film et restent en écho jusqu’à la fin, aussi terrifiante et morne que le début. Ça fait mal, ça fait mal. Cela fait mal de la part des victimes parce que personne ne voulait vivre comme Magdalena, ni comme Jésus. Vous ne pouvez certainement pas quitter la pièce sans âme après avoir vu la réalité dans cette fiction.