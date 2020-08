Un portable pour le cerveau: Neuralink présente son premier appareil fonctionnel pour lire l’activité du système nerveux

Un portable pour le cerveau, c’est ainsi qu’Elon Musk a décidé d’illustrer le premier appareil qu’ils ont développé dans Neuralink. Afin de résoudre les problèmes mentaux et spinaux, l’appareil est connecté au cerveau au moyen d’un implant et de microbilles. Dans les premières versions de test, cela fonctionne déjà, mais il reste encore un long chemin à parcourir.





Le projet a été présenté en public pour la première fois en juillet de l’année dernière. Neuralink propose être capable de «lire en direct» le cerveau humain. Pour ce faire, ils souhaitent connecter plusieurs câbles microscopiques directement au système nerveux. L’idée est que ces micro-fils sont connectés à un appareil qui traite rapidement les informations et les envoie via Bluetooth ou un autre système sans fil vers le smartphone.

Elon Musk a fait une analogie avec un Fitbit ou d’autres vêtements intelligent. En fait, il devra être facturé tous les soirs. Mais bien sûr, dans ce cas, il enregistre non seulement le mouvement (ce qu’il fera) mais également l’activité cérébrale. Et ce n’est pas aussi simple que de mettre un bracelet sur votre poignet.

En fait ça va un peu plus loin, car en plus de «lire» des informations du cerveau, ils veulent aussi «écrire» des signaux dans le cerveau. Un développement est encore nécessaire pour y parvenir, bien sûr. Pour l’instant, l’appareil lit les signaux et les traite pour n’envoyer que les plus essentiels au smartphone. Parce que? Parce qu’il y a une énorme quantité d’informations et un temps et des ressources limités sur l’appareil. C’est pourquoi un algorithme analyse les informations avant de les envoyer au téléphone, le tout en quelques nanosecondes.

Link, le nom de l’appareil. C’est une version 0.9 et la version 1.0 sera celle qui atteindra les humains.

Les étapes pour l’implanter chez l’homme

Et ça marche? Pour le moment Neuralink a testé l’appareil sur des porcs, en raison de sa similitude avec l’être humain dans de nombreux aspects biologiques. Chez différents porcs, Neuralink a placé l’appareil pour voir comment le corps l’accepte et surtout pour voir si la lecture des signaux en direct fonctionne. Et il le fait, du moins c’est ce que nous avons vu dans la démo de Nueralink, où il nous a montré l’activité nerveuse chez l’un des porcs.

Le porc a plusieurs implants connectés et ils obtiennent un total de 1024 électrodes qui lisent l’activité nerveuse du nez de l’animal. Au fur et à mesure qu’il sentait ou était excité par la nourriture offerte, des impulsions étaient enregistrées sur l’écran. Ils ont également montré comment ils détectent le mouvement du corps du porc en trouvant des tendances répétitives dans les données obtenues. Bien qu’il existe déjà sur le marché des implants qui lisent l’activité nerveuse, aucun avec un nombre aussi élevé d’électrodes et d’informations obtenues.

Un des porcs qui ont eu l’implant Neuralink.

Seulement chez les porcs? Bientôt chez les humains, pour l’instant ont obtenu l’autorisation de la FDA en juillet dernier. La FDA est l’autorité américaine qui réglemente et certifie entre autres les appareils de santé. Probablement au cours des prochains mois, ils commenceront à réaliser des implants d’essai chez l’homme, bien qu’il ne soit pas clair si dans la colonne vertébrale ou dans le cerveau directement.

Différences par rapport au prototype de l’année dernière et à la nouvelle version présentée aujourd’hui.

Elon Musk indique que à peine la taille d’une pièce cet appareil. Pour le placer sur l’humain, une incision doit être pratiquée dans le crâne et placée à l’intérieur. Tout cela est fait par un robot de manière automatisée et ils promettent que c’est un processus d’environ une heure, sans anesthésie et avec la possibilité de quitter la clinique directement après l’opération. Si à l’avenir vous souhaitez retirer l’implant ou le mettre à jour avec un meilleur, il n’y aura pas de problèmes, du moins c’est ce qu’ils promettent après l’avoir testé sur des porcs.

Le “chirurgien robot” de Neuralink.

Commentez que, s’il est bien placé, ça ne sera même pas douloureux ou ne saignera pas le patient. Cela ne fera ni mal ni saignera car les électrodes à l’extrémité des fils qui se connectent directement au cerveau sont si petites qu’elles ne touchent pas les vaisseaux sanguins.

Mais pour l’instant, il manquera jusqu’à ce que nous voyions un produit sur le marché. En fait, tout le but de cet événement n’a pas été de promouvoir le produit mais plutôt un appel aux experts et ingénieurs pour travailler avec eux. Neuralink a besoin d’ingénieurs ayant des connaissances et une expérience dans les produits électroniques liés à la santé, en vêtements en général. Et c’est exactement ce qu’ils ont demandé en public à la fois pendant cet événement et dans le passé.

Via | Neuralink