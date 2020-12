Un pompier trans dirige les lauréats LGBT

Commandant de la station NIFRS Karen McDowell. (Service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord)

Un pompier transgenre pionnier en Irlande du Nord a reçu un MBE pour ses services à la communauté LGBT + dans la liste des honneurs du Nouvel An 2021.

Karen McDowell, un commandant de la caserne de pompiers, a fait la transition alors qu’il travaillait comme pompier il y a 10 ans et a depuis dirigé les efforts pour promouvoir l’acceptation des personnes trans au sein du Service d’incendie et de sauvetage de NI.

Le chef des services d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord, Michael Graham, a félicité McDowell dans une déclaration.

«Karen est un modèle de rôle fort, empathique et admiré au sein du NIFRS et je voudrais la féliciter pour cet honneur distingué et bien mérité», a-t-il déclaré.

«Karen a apporté une grande perspicacité à la famille des pompiers à la fois localement et nationalement en améliorant la diversité et l’égalité. Elle a joué un rôle déterminant en nous aidant à bâtir une organisation inclusive et diversifiée.

«Le désir tenace de Karen pour l’égalité et l’inclusion est un exemple pour nous tous et nous sommes fiers de la différence positive qu’elle continue d’apporter à ses collègues, à notre organisation et aux personnes qu’elle aide à assurer la sécurité dans notre communauté.

McDowell a déclaré qu’elle était «choquée et émue» de recevoir un MBE.

Elle a dit au Telegraph de Belfast: «Les attitudes sont maintenant très différentes de ce qu’elles étaient il y a 10 ans. Il y aurait eu beaucoup plus de préjugés ouverts et cela (la transition entre les sexes) n’était pas dans les médias grand public comme c’est le cas aujourd’hui.

«Les gens auraient eu peur d’exprimer ce que cela ressentait et que cela aurait (été) répandu.»

Elle a ajouté que «les gens réalisent maintenant que ceux qui font la transition sont les mêmes qu’autrefois».

Félicitations à SC Karen McDowell qui a reçu un MBE dans la liste des honneurs du Nouvel An 2021. SC McDowell a reçu le prestigieux honneur pour ses services aux pompiers et aux secours et à la communauté LGBTQ. https://t.co/N24I000S3l #NYHonours # Honneurs2021 pic.twitter.com/m1PgajVeiP – Service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord (@NIFRSOFFICIAL) 30 décembre 2020

Parmi les autres récompensés dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2021 figurent Jonathan McMillen, un fonctionnaire qui, depuis 2015, a aidé 1 815 réfugiés syriens à se réinstaller en Irlande du Nord; et le travailleur communautaire Michael Briggs, directeur exécutif de la East Belfast Community Development Agency, pour son travail au cours des quatre dernières décennies.

Et Joanne Monck, une autre femme trans, a également reçu un honneur pour ses services à la communauté trans.

«Tellement fier d’être un bénéficiaire d’un OBE pour les services à l’égalité des transgenres», Monck, qui est un conseiller indépendant de la police du Sussex sur les crimes de haine, a écrit sur Twitter.

Quatre pour cent des 1 239 personnes honorées sont des LGBT +, selon le Cabinet Office.

Nos remerciements au commandant de la station Karen McDowell pour le partage de ses expériences #supportingourpeople https://t.co/NEIDpuv42C – Service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord (@NIFRSOFFICIAL) 17 novembre 2016

McDowell travaille à la caserne de pompiers de Dromore dans le comté de Down. Son inscription sur la liste des honneurs du Nouvel An vient après 27 ans de travail dans les services d’incendie.

Après la transition, elle a utilisé son expérience pour mener des recherches supplémentaires sur la façon dont les lieux de travail peuvent soutenir les employés LGBT +.

«J’ai pu mettre en place des mécanismes et j’ai créé une section LGBTQ dans le syndicat en Irlande du Nord», a-t-elle déclaré. Lettre de nouvelles.

«Cela offrait un soutien et une aide à la communauté LGBTQ, tant sur le plan opérationnel que pour ceux qui en avaient besoin dans le service.

«Il ne fait aucun doute que les attitudes ont changé. Le problème était que les gens ne le savaient pas et continuaient ce qu’ils croyaient, faisaient des pré-jugements et avaient développé des stéréotypes de la télévision et des journalistes.

McDowell a déclaré que certains autour d’elle ont mis un certain temps à s’adapter aux changements.

«Certaines personnes ne reviendront jamais mais je ne rencontrerai jamais aucun problème. Il n’y a pas la même peur », a-t-elle ajouté.

«(Un) lieu de travail devrait être un lieu de sécurité et nous avons des lois sur l’égalité pour nous protéger afin de ne pas subir de préjugés.

«J’avais le soutien au travail et cela a influencé la façon dont les choses se sont déroulées.»