Un politicien du DUP pense que traiter les personnes trans avec dignité est contraire à la Bible

Les fonctionnaires d’Irlande du Nord sont désormais tenus de désigner les personnes trans et non binaires par leurs pronoms corrects.

L’année dernière, la fonction publique a réécrit un document de politique qui oblige désormais tout le personnel à utiliser les pronoms corrects des employés trans et non binaires.

Alors que le document a été réécrit l’année dernière, la décision n’a été portée à l’attention du public qu’aujourd’hui, selon le Lettre de nouvelles.

La nouvelle a été bien accueillie par Transgender NI, qui a déclaré au média que la décision aiderait à protéger les employés trans et non binaires contre «le harcèlement, l’intimidation et les conditions de travail dangereuses».

Une politique d’intégration trans pour les fonctionnaires en Irlande du Nord est une «première étape importante».

«Il reste du travail à faire, comme s’assurer que la direction et les ressources humaines sont correctement formées pour soutenir les employés trans, mais cette politique est une première étape importante», a déclaré le groupe.

«Chaque personne, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle, mérite d’être et de se sentir en sécurité sur son lieu de travail.

«Ces changements sont simplement conformes à la législation et à la politique existantes de longue date à travers le Royaume-Uni, et la jurisprudence existante ailleurs au Royaume-Uni soutient clairement l’approche de la fonction publique de NI», ont-ils ajouté.

La Commission pour l’égalité a déclaré que la décision était conforme à la loi.

«Les règles relatives à l’égalité au travail sont sensiblement les mêmes pour tous les motifs d’égalité – vous êtes protégé contre la discrimination en raison de votre sexe (y compris transgenre), de votre âge, de votre handicap, de vos convictions religieuses ou politiques, de votre race ou de votre orientation sexuelle.

«En ce qui concerne l’utilisation de la langue par les collègues, la loi protège tout le monde du harcèlement au travail.»

Il n’a pas fallu longtemps à un politicien du DUP pour exprimer son opposition à cette décision.

La Commission pour l’égalité a déclaré que le harcèlement contre les personnes trans sur le lieu de travail «devrait être traité de la même manière sérieuse que pour tout membre du personnel victime de harcèlement».

La nouvelle politique s’appliquera à 23000 fonctionnaires d’Irlande du Nord et est en place depuis avril 2019.

Cette décision révolutionnaire a été décriée par le député du Parti unioniste démocratique (DUP) Mervyn Storey, qui a insisté sur le fait que sa «perspective biblique» selon laquelle il n’y a que deux sexes est plus importante que les droits et la dignité des personnes trans.

Dans une déclaration au Lettre de nouvelles, Storey a critiqué «l’agenda transgenre» et a suggéré que les fonctionnaires de la fonction publique auraient dû consulter les organisations confessionnelles avant de modifier sa politique.