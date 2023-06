Un policier canadien essaie un simulateur de douleur menstruelle et abandonne à mi-chemin des niveaux de douleur

Lors du Stampede de Calgary 2023 – un rodéo/exposition/festival organisé chaque juillet à Calgary, Alberta, Canada – des policiers canadiens de sexe masculin se sont promenés jusqu’à un stand qui faisait la promotion du soulagement des douleurs menstruelles sous l’égide de la société Somedays.

Afin de favoriser ce soulagement des douleurs menstruelles (qui se présente sous forme de crèmes, de tisanes et de coussins chauffants), les gens de Somedays ont mis en place un simulateur de douleurs menstruelles. De nombreuses femmes se sont rassemblées pour voir combien de douleur un policier canadien pouvait supporter avant d’abandonner, et la réponse a été : pas beaucoup.

L’agent de police canadien a « abandonné » à mi-chemin des niveaux de douleur du simulateur de douleur pendant la période.

La superposition de texte dans la vidéo, qui a été visionnée plus de 55 millions de fois, se lit comme suit : « un flic a essayé un simulateur de douleurs menstruelles et cela se passe exactement comme vous le pensez ». Une fois l’officier attaché, un autre de ses copains a même demandé: « Avez-vous besoin de vous tenir la main? » et attrapa sa main un moment avant de la lâcher.

Le présentateur a expliqué comment les choses se passeraient et dans quoi exactement il s’était embarqué, en disant: «Nous l’avons tous essayé, alors nous avons fait une jauge. Nous avons essayé de vérifier l’exactitude et de déterminer quel nombre était en corrélation avec notre douleur.

Elle a expliqué qu’elle souffrait d’endométriose et, selon la clinique Mayo, les femmes qui souffrent d’endométriose sont également sujettes à des douleurs menstruelles beaucoup plus graves. « Je suis un dix, » dit-elle. « Cass est un cinq et Charlie est un sept. Nous vous accompagnerons donc jusqu’au bout et vous pourrez vous arrêter à tout moment – nous verrons jusqu’où vous irez.

L’officier a plaisanté (peut-être pas si en plaisantant) qu’il ne savait pas s’ils devaient lui donner 10, mais il était prêt à commencer bas. Entre les niveaux 1 à 3, les choses allaient bien, et même s’il pouvait le sentir, il n’était pas encore trop bousculé. Vers le niveau quatre, il a révélé qu’il le sentait descendre tout le long de ses jambes et qu’il a commencé à transpirer.

Autour du niveau 6, l’officier a affirmé qu’il ne voudrait rien faire avec cette douleur.

Il semblait ignorer assez facilement le niveau cinq, mais une fois qu’il était arrivé à six, on pouvait dire par son langage corporel et son visage qu’il commençait vraiment à le ressentir. Il a commencé à grimacer, a commencé à faire rebondir sa jambe et a exagéré sa respiration.

« Voudriez-vous être en service avec ce genre de douleur? » demanda la femme contrôlant la simulation. « Se promener, aller à l’école? » Le policier a dit avec confiance non, pas question. « Je ne viendrais certainement pas », a-t-il dit, se référant au fait d’aller travailler.

« Vous appelleriez malade ? répondit la femme incrédule. « C’est un six et il va se faire porter malade au travail, les amis. J’ai de mauvaises nouvelles, votre patron s’en fout que vous ayez des douleurs menstruelles », et elle a… un peu raison ?

Selon une étude récente menée par Womanizer, « 52 % des menstruatrices interrogées ont déclaré avoir le sentiment que ce n’est pas socialement [acceptable] appeler malade à la suite de douleurs menstruelles. Un énorme 97% ont affirmé qu’ils n’avaient jamais entendu parler de «congé menstruel» sur leur lieu de travail. Les femmes continuent à travailler.

Au niveau de douleur huit, l’officier souffrait de manière audible. « Pouvons-nous avoir un stand-up? » elle a demandé, suivie d’une invite, « Non! » de l’officier. « Ouais allez, tu as des choses à faire ! Tu dois te lever », l’a-t-elle poussé à continuer, mais il ne plaisantait pas en disant:« Je ne peux pas me lever.

Photo : TikTok / @getsomedays

Il s’est finalement levé, mais son langage corporel ne lui a pas rendu service, car les contractions qu’il a ressenties l’ont fait se plier et fermer son abdomen. À 10 ans, elle lui a demandé un « yee-haw », qu’il a douloureusement laissé échapper après un peu de temps, et finalement, la présentation était terminée et la simulation terminée.

« Tu veux de la crème contre les crampes ? » a-t-elle demandé, ce à quoi l’officier a répondu: «De la crème pour les crampes? J’en ai besoin maintenant », alors que la caméra montrait le grand groupe de femmes qui ont regardé la présentation avec joie, riant tout au long du parcours en regardant un homme ressentir la douleur qu’elles doivent endurer chaque mois.

Les femmes dans les commentaires ont appelé à la normalisation du «congé menstruel».

« Devrait être obligatoire pour tous les patrons masculins, normaliser l’utilisation des congés de maladie pour les crampes menstruelles. Même certaines femmes que je connais ont besoin de savoir que l’endométriose est douloureuse ! » l’un des meilleurs commentaires lus, avec près de 38 000 likes.

Histoires liées de YourTango :

La femme qui prétendait avoir de l’endométriose a déclaré que sa douleur était à 10, mais même aux niveaux ressentis par les autres femmes, c’était trop pour le policier. Quelqu’un dans les commentaires a plaisanté : « Tu as oublié de lui dire à quel point il est plus beau quand il sourit », se moquant des hommes qui disent des choses comme ça aux femmes qui « ne sourient pas assez » ou « devraient sourire davantage ».

« J’adore la façon dont elle a compris que nous devons encore vivre notre vie normale à travers tout cela », a écrit une autre femme, et elle a raison.

En tant qu’hommes, nous ne savons pas à quel point nous l’avons, et une femme a même ajouté : « Il s’en est mieux sorti que la plupart des hommes que j’ai vus faire cela », donc si c’est un indicateur, c’est probablement bien pire que ce que nous pourrions imaginer – et c’est tous les mois, pendant des jours à la fois.

Isaac Serna-Diez est rédacteur en chef adjoint de YourTango qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.