A quienes les gusta comenzar su día con podcasts de noticias, buscan historias interesantes y precisas desarrolladas por periodistas reconocidos. Así que hace dos años Spotify comenzó a asociarse con algunos de los medios de comunicación más respetados of America Latina y así poder crear podcasts de noticias y análisis para cada país. Desde entonces, podcasts Nuestros Café de la Mañana Se han convertido en una franquicia que ofrece cuatro podcasts diferentes en cuatro países, con oyentes en toda la región escuchando de lunes a viernes, posiblemente acompañados de una taza de café.

Comenzamos el Café da Manhã en conjonction avec Folha de S.Paulo en Brasil en enero de 2019. Seguimos con El Primer Café, primero con La Nación en Argentine (marzo de 2019) y luego con El Tiempo en Colombie (julio de 2019). En octubre de 2020, Añadimos a la Franquicia El Café de la Mañana con Reforma en México. Hasta el pasado 11 de enero, estos podcasts originaux de noticias diarias de Spotify combinados han acumulado millones de oyentes y 32 millones de streams en toda América Latina. Se transmet en más de 20 países en todo el mundo, no solo en los cuatro donde se originaron.

Para celebrar nuestro reciente lanzamiento de El Café de la Mañana en México y el aniversario del primer Café, nos sentamos con Javier Piñol, jefe de Estudios de Spotify, Latam & US LatinX, para escuchar cómo surgió la idea de la franquicia y en lo que se ha convertido.

¿Cuál es la principale idée detrás de la franquicia de Café?

Nos dimos cuenta de un espacio no atendido en el mercado latinoamericano cuando se trataba de programas de noticias diarios (de lunes a viernes). Así que aprovechamos the oportunidad para crear un podcast of noticias presentado por las voces más respetadas. Creíamos que podíamos hacerlo de una manera única asociándonos con los medios de comunicación más respetados de Brasil, Mexique, Argentine et Colombie, y mostrando las voces de jóvenes periodistas que podrían ayudarnos a conectar con audiencias más jóvenes.

¿Cuál es el elemento más consistente de los cuatro podcasts y qué hace único a cada uno?

Para empezar, cada uno de los programas ha estado entre los diez podcasts más transmetidos en sus respectivos mercados en algún momento. Hay dos anfitriones jóvenes, un hombre y una mujer al mismo nivel que pertenecen al mismo medio, ambos con un ojo – y oído, para entrevistar y contar historias y la habilidad de hacer bromas para pasar un momento agradable. Cada uno de ellos entrega las noticias que necesitas sabre para comenzar tu día. Individualmente, cada programa atiende a sus oyentes. Por ejemplo, El Primer Café en Colombia dura más, con episodios que duran de 40 a 60 minutos, mientras que los episodios de El Café de la Mañana suelen durar menos de 20 minutos. Algunos se centran en un tema específico, mientras que otros son más un resumen de noticias. Podcast Cada se graba en la redacción a del periódico, lo que permite un acceso sin igual a voces expertas sobre cada tema noticioso.

¿Cómo ha hecho su marca la franquicia en Latinoamérica?

Estos montre — y por lo tanto Spotify — se han vuelto una referencia en la esfera del podcasting cuando se trata de noticias y formas de transmetir las historias más importantes del día. Al crear estos exitosos shows, hémos traído grandes desarrollos a la industria del podcast en la región e incentivado a la production de podcasts de grandes compañías de medios en una industria anteriormente émergente. Finalement, la série a présenté un nuvos jóvenes oyentes al podcasting y los ha invitado a crearse un hábito de escucha de podcasts.

¿Cuáles son los benefos de tener una franquicia de podcasts de noticias?

Gracias a la retroalimentación de los medios de comunicación con quienes nos asociamos, hemos recibido muy buenos comentarios sobre el programa y hemos sido capaces de construir un canal de corresponsales que pueden ser aprovechados para futuras ideas de podcasts. Con estos podcasts individuales por mercado despegando, ahora aussi contamos con la posibilidad de explorar historias de periodismo de investigación que abarcan a la región y no solo a un país.

¿Por qué es important tener shows de noticias como estos? ¿A qué crees que se deba la popularidad de la franquicia?

La série de “Café” se popularizó porque no había montre de noticias similares con el nivel de credibilidad y rigor that un medio de comunicación proporciona. Pero el formato es lo que mantuvo a la gente y la hizo regresar un día tras otro. El formato está diseñado para el estilo de vida real de la gente. Los usuarios pueden escuchar mientras comienzan su rutina y saben que estarán preparados para hablar de lo que está pasando en el mundo ese día. Ellos quieren rigor, quieren empezar la mañana aprendiendo y quieren continuar teniendo la posibilidad de acceder a noticias bajo demanda, en cualquier lugar y en cualquier momento.

¿Qué sigue para esta franquicia, o para los podcasts en Latinoamérica de manera general?

Hemos empezado a compartir retroalimentación y process entre los shows con el fin de traer nuestra innovación entre territorios. Par ejemplo, ahora estamos implémentation cosas que han funcionado bien en los shows de Brasil y México, así como en Colombie y Argentina. También proyectamos que tendremos más montre de retombées que podrían estar especializados en temas específicos, como los que ya hemos visto en Brasil, como Coronavirus Plantão durante la pandémie y Eleição na Chapa para las últimas elecciones presidenciales en Brasil en 2018. Nos emociona poder traer tantos nuevos tipos de shows a tantos oyentes.