Un podcast de nouvelles quotidien original préparé spécialement pour l’Amérique latine – Spotify

Ceux qui aiment commencer leur journée avec des podcasts d’informations recherchent des histoires intrigantes et précises servies par des journalistes confirmés. Il y a donc deux ans, Spotify a commencé à s’associer avec certains des organes d’information les plus respectés d’Amérique latine pour créer des podcasts d’actualités spécifiques à chaque pays. Depuis, notre Café matinal Les podcasts sont devenus une franchise qui sert quatre podcasts différents dans quatre pays différents – avec des auditeurs de toute la région en streaming quotidiennement, peut-être avec une tasse de café chaud à la main.

Nous avons commencé Café da Manhã en conjonction avec Folha de S.Paulo au Brésil en janvier 2019. Nous avons suivi avec Café El Primer, première avec la Nacion dans Argentine (Mars 2019) puis avec le temps dans Colombie (Juillet 2019). En octobre 2020, nous avons ajouté El Café de la Mañana avec RÉFORME au Mexique à la franchise. Au 11 janvier, ces podcasts quotidiens d’actualités Spotify Original combinés ont accumulé des millions d’auditeurs et 32 ​​millions de flux en Amérique latine. Ils sont diffusés dans plus de 20 pays à travers le monde, pas seulement les quatre dont ils sont originaires.

Pour célébrer notre récent lancement de El Café de la Mañana au Mexique et le deuxième anniversaire du premier Café, nous nous sommes entretenus avec le responsable des studios Spotify, Latam & US LatinX Javier Piñol pour entendre comment l’idée de la franchise est née et ce qu’elle est devenue.

Quelle est l’idée principale derrière le Café la franchise?

Nous avons remarqué un espace vide sur le marché latino-américain en ce qui concerne les émissions de nouvelles quotidiennes (du lundi au vendredi). Nous avons donc saisi l’opportunité de créer un podcast quotidien d’actualités animé par les voix les plus respectées. Nous pensions que nous pouvions le faire d’une manière unique en nous associant aux organes de presse les plus respectés au Brésil, au Mexique, en Argentine et en Colombie et en mettant en valeur les voix de jeunes journalistes qui pourraient nous aider à nous connecter avec un public plus jeune.

Qu’est-ce qui est cohérent entre chacune des quatre émissions? Qu’est-ce qui est unique?

Pour commencer, chacune des émissions a été parmi les dix podcasts les plus diffusés sur chacun de leurs marchés respectifs à un moment donné. Il y a deux hôtes, un jeune homme et une femme, au même niveau, du média avec des plaisanteries agréables et un œil – et une oreille – pour interviewer et raconter des histoires. Ils présentent chacun les nouvelles que vous devez savoir pour commencer votre journée. Individuellement, chaque émission s’adresse à ses auditeurs. Par exemple, Café El Primer en Colombie s’incline plus longtemps, avec des épisodes de 40 à 60 minutes, tandis que El Café de la Mañana les épisodes durent souvent moins de 20 minutes. Certains se concentrent sur un thème ou un sujet, tandis que d’autres sont davantage un résumé de l’actualité. Chaque podcast est enregistré dans la salle de rédaction du média, ce qui permet un accès inégalé à des voix d’experts sur chaque sujet d’actualité.

Comment la franchise a-t-elle fait sa marque en Amérique latine?

Ces émissions – et donc Spotify – sont devenues une référence dans le domaine du podcast lorsqu’il s’agit de nouvelles et de façons de parler des histoires les plus importantes de la journée. En créant ces émissions à succès, nous avons également apporté d’énormes développements à l’industrie du podcast dans la région et encouragé la production de podcasts par de grandes entreprises médiatiques dans une industrie autrefois naissante. En fin de compte, la série a introduit de nouveaux jeunes auditeurs au podcasting et les a invités à créer une habitude d’écoute de podcast.

Quels sont les avantages d’avoir une franchise de podcast d’actualités?

Grâce aux commentaires des organes de presse avec lesquels nous travaillons en partenariat, nous avons reçu d’excellents commentaires sur l’émission et avons pu créer un réseau de correspondants qui peuvent être sollicités pour d’autres idées de podcast. Avec le lancement de ces podcasts de marché individuels, nous avons également la possibilité d’explorer des reportages d’enquête qui couvrent la région, pas seulement un pays.

Pourquoi est-il important d’avoir des émissions d’actualité comme celles-ci? Pourquoi pensez-vous que la franchise est devenue si populaire?

La série Café est devenue populaire parce qu’il n’y avait pas d’émissions similaires avec la crédibilité et la rigueur que les médias apportent. Mais c’est le format qui a poussé les gens à revenir jour après jour. Le format est conçu pour les modes de vie actuels des gens. Les utilisateurs peuvent écouter au début de leur journée et savoir qu’ils seront prêts à vraiment parler de ce qui se passe dans le monde ce jour-là. Ils veulent de la rigueur; ils veulent commencer à apprendre et ensuite continuer à avoir accès aux nouvelles où, quand et à la demande.

Quelle est la prochaine étape pour cette franchise ou pour les podcasts en Amérique latine à tous les niveaux?

Nous avons commencé à partager des retours d’expérience et des processus entre les salons afin d’apporter notre innovation entre les territoires. Par exemple, nous mettons maintenant en œuvre des choses qui ont bien fonctionné dans les spectacles brésiliens et mexicains dans les spectacles colombiens et argentins. Nous prévoyons également que nous aurons plus d’émissions dérivées qui pourraient être spécialisées sur des thèmes spécifiques, tels que ceux que nous avons déjà vus au Brésil, comme Coronavirus Plantão pendant la pandémie et Eleição na Chapa pour la dernière élection présidentielle brésilienne en 2018. Nous sommes ravis de pouvoir proposer autant de nouveaux types d’émissions à tant d’auditeurs.