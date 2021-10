Un plongeur découvre une épée «extrêmement rare» de 900 ans datant de la troisième croisade

in

Une image de la vidéo fournie par Shlomi Katzin montre une épée de quatre pieds de long datant de la troisième croisade qu’il a trouvée sur le fond de la mer Méditerranée au large des côtes d’Israël. L’épée vieille de 900 ans appartenait très probablement à un chevalier qui est tombé à la mer ou a perdu l’arme au combat, selon les experts. Crédit image: Shlomi Katzin via le New York Times

Shlomi Katzin a attaché une caméra GoPro à son front, a enfilé ses palmes de plongée et a sauté dans les eaux au large de la côte du Carmel en Israël, impatient d’aller explorer.

Sur le sol sablonneux de la mer Méditerranée, il trouva une épée. Les archéologues détermineront plus tard qu’il avait environ 900 ans. Il pesait quatre livres, mesurait environ quatre pieds de long et provenait de la troisième croisade, selon les experts.

« Oh oui, il a été surpris et heureux », a déclaré Jacob Sharvit, directeur de l’unité d’archéologie marine à l’Autorité des antiquités d’Israël.

Katzin a dit qu’il donnerait l’épée à l’agence de Sharvit, mais il ne voulait qu’une chose : une photo avec l’arme incrustée d’obus.

La récente découverte a été bien accueillie dans un pays qui est extrêmement fier de son histoire et qui a une loi exigeant que tout artefact trouvé soit restitué à la nation.

L’épée faisait partie de plusieurs artefacts découverts par Katzin, qui a refusé d’être interviewé car il a dit qu’il ne voulait pas que la découverte soit à son sujet. Il a également trouvé des ancres en pierre et des fragments de poterie qui remontent à des centaines d’années. Mais rien n’était plus impressionnant que l’épée, que Sharvit a décrite comme « extrêmement rare ».

Tous les articles ont été trouvés dans le même site de 1 000 pieds carrés. L’autorité est au courant de l’emplacement depuis juin après qu’une tempête a déplacé le sable. Pourtant, trouver des artefacts reste insaisissable en raison du mouvement du sable.

« Il est normal de trouver des épées en mauvais état, mais celle-ci a été trouvée sous l’eau – et sous l’eau, elle a été conservée en très bon état », a déclaré Sharvit lundi. « C’est la première fois que nous trouvons une belle épée comme celle-ci. »

L’eau au large de la côte du Carmel reste à la même température toute l’année, ce qui a contribué à préserver le fer de l’épée. Parce que le fer était oxydé, des coquillages et d’autres organismes marins s’y collaient comme de la colle, a déclaré Sharvit. La découverte d’objets anciens a augmenté à mesure que la plongée gagne en popularité en Israël, a-t-il déclaré.

Lors de la deuxième croisade, les commandants musulmans ont vaincu les croisés occidentaux à Damas, a déclaré Jonathan Phillips, professeur d’histoire des croisades à Royal Holloway, Université de Londres.

Au cours de la troisième croisade, le roi Philippe Auguste de France, le roi Richard Ier (également connu sous le nom de Richard Cœur de Lion d’Angleterre) et l’empereur romain germanique, Frédéric Ier (également connu sous le nom de Frédéric Barberousse), ont entrepris de reprendre Jérusalem. Saladin, le souverain d’une région couvrant l’Égypte moderne, la Syrie et l’Irak, l’avait conquise en 1187, a déclaré le Dr John Cotts, professeur d’histoire médiévale au Whitman College de Walla Walla, Washington.

À l’époque, le pape Grégoire VIII a tenté d’inspirer les chrétiens occidentaux à travers un « grand langage émotionnel » pour reprendre Jérusalem aux musulmans, mais finalement l’armée musulmane a maintenu le contrôle de la ville, a déclaré Cotts.

L’épée aurait été coûteuse à fabriquer à l’époque et considérée comme un symbole de statut, a déclaré Phillips. Il est logique qu’il ait été trouvé dans la mer, a-t-il déclaré, car de nombreuses batailles ont eu lieu près des plages, où des soldats chrétiens ont débarqué et ont parfois été attaqués par les forces musulmanes.

« Cela pourrait provenir d’un chevalier qui est tombé dans la mer ou l’a perdu dans un combat en mer », a-t-il déclaré.

Lorsque Katzin l’a trouvé, il a dit qu’il craignait qu’il ne soit volé ou enterré sous du sable mouvant, selon un communiqué de l’autorité.

Le directeur général de l’Autorité des antiquités d’Israël, Eli Escosido, a fait l’éloge de Katzin parce que « chaque artefact ancien trouvé nous aide à reconstituer le puzzle historique de la Terre d’Israël ». Katzin a reçu un certificat d’appréciation pour la bonne citoyenneté.

Une fois l’épée étudiée et nettoyée, elle sera placée dans l’un des musées du pays, a déclaré Sharvit. Il ne dirait pas à quel prix il pourrait se vendre, a-t-il dit, car à son avis, c’était « inestimable ».

« Chaque artefact que nous trouvons est toujours un sentiment vraiment formidable », a-t-il déclaré. Mais celui-ci « est très, très spécial ».

