Un plan ambitieux pour le nouveau Battlestar Galactica

Battlestar Galactica est une franchise avec un large public qui a eu différentes versions à la télévision et au cinéma. Désormais, une stratégie garantit un nouveau contenu !

Battlestar Galactica est apparue comme la série à plus gros budget de l’histoire de la télévision à la fin des années 1970. Cette version de l’émission a choqué le public du monde entier avec un complot qui parlait de la lutte pour la survie contre le Cylon, des robots extraterrestres qui attaquent le douze colonies humaines et seuls quelques membres de la Starfleet. En 2004, il y a eu un remake de la série avec un argument similaire uniquement que les attaquants dans ce cas sont des créations humaines.

La franchise est restée « Endormi » depuis la première de Sang & Chrome en 2012. Cependant, il y a des plans à l’horizon pour l’avenir de cette marque hollywoodienne. Ils travaillent sur une nouvelle série télévisée sur ce conflit intéressant entre les humains et Cylon ainsi qu’un film écrit par le réalisateur de Phénix sombre: Simon Kinberg.

Nouveau contenu Battlestar Galactica dans un futur proche

Actuellement, la situation du film est la suivante : le scénariste a écrit la deuxième version du livre et il est confirmé que la série et le film feront partie du même univers partagé, tant il est en plein essor en période de MCU Oui DCEU. « Nous sommes en train de séduire des réalisateurs et l’espoir est de commencer à travailler sur le projet cette année »a noté Kinberg.

« C’est un film énorme et la préparation sera une très longue période, donc j’imagine que même si nous ajoutions un réalisateur aujourd’hui, cela prendrait six, neuf mois pour bien faire ce film. Donc, au plus tôt, nous tournerions d’ici la fin de cette année. Nous allons probablement tourner au début de l’année prochaine. Le temps nous dira qui est le réalisateur », a assuré le cinéaste convaincu.

Concernant l’émission télévisée, Kinberg a déclaré qu’il était en contact avec la personne en charge de ce projet : Sam e-mail, et il semble que les deux équipes s’entendent très bien. Kinberg a assuré qu’il « Synergie » avec le showrunner et condamné : « Nous nous connectons et passons un bon moment ensemble. Il manque une meilleure phrase pour le définir, mais il y aura un univers partagé « . !! Toutes nos félicitations!!

