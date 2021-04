Un pistolet loué qui vous laissera stupéfait

Le titre Focus basé sur l’univers Warhammer 40,000 est maintenant introduit avec le gameplay de Necromunda: Hired Gun.

Sûrement plus d’un a été une bonne surprise avec l’annonce du mois dernier. Et pas seulement parce qu’il est sorti de nulle part, mais aussi à cause de l’apparence incroyable que le Gameplay Necromunda: Hired Gun. Ce jeu de tir à la première personne à boire Doom se déroule dans l’univers de Warhammer 40,000.

Entrez dans la ruche. Avec ce nom, la nouvelle bande-annonce de Necromunda: Hired Gun est présentée. Ce qui offre une bonne revue du décor et des scénarios de ce jeu de tir dans lequel on incarne un chasseur de primes dans la ville de Necromunda.

Comme le savent bien les adeptes de Games Workshop, si quelque chose ne manquera pas à un tireur dans cette ville, ce sont les récompenses à collecter. Quelque chose que le narrateur de cette vidéo rend très clair lors de la présentation de la ville.

Un aspect qui y est montré, par exemple, est que les joueurs pourront créer et personnaliser leur propre chasseur de primes à leur guise, afin de se lancer dans les rues de Necromunda à la recherche de plus de butin, de nouvelles armes et d’ennemis. à qui anéantir.

Bien sûr, la bande-annonce se termine sur une note positive avec un regard neuf sur l’action frénétique, explosive et très dynamique que promet ce tireur rempli de sang et de balles. Rappelons-nous, comme cela a déjà été montré dans la bande-annonce du jeu, que Hired Gun aura de nombreuses options de mobilité au combat.

Nous aurons un double saut, des courses murales, un crochet … Des options qui vont des courses murales et du double saut à l’utilisation d’un crochet pour se déplacer dans les arènes de combat. Et pas seulement cela, vous pouvez également désarmer vos ennemis pour les neutraliser pacifiquement …

Ou pour y mettre fin encore plus brutalement. Et le plus important de tous: nous serons accompagnés d’un animal de compagnie, moitié chien, moitié robot, qui nous aidera au combat (et que nous pouvons caresser, bien sûr).