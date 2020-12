Un pilote a dessiné une énorme seringue dans le ciel pour célébrer le vaccin Covid-19

L’arrivée du vaccins contre Covid-19 c’est une excellente nouvelle dans la lutte contre la pandémie qui dure depuis des mois maintenant, et il est compréhensible que beaucoup soient le célébrer bien qu’il ne représente pas en soi la défaite immédiate du coronavirus. Parmi ceux qui ont récemment rendu hommage au travail des chercheurs, il y a aussi ceux qui ont décidé de le faire de manière particulièrement créative: c’est Samy Kramer, un jeune pilote allemand qui, dans les jours précédant immédiatement le V-Day le 27 décembre, a décollé avec son avion pour tracer le contour d’une énorme seringue dans le ciel tels que ceux qui seront utilisés pour inoculer des vaccins dans la population.

La nouvelle a d’abord été annoncée par l’AFP: le pilote amateur de 20 ans a pris son envol sur l’atterrisseur allemand du Bade-Wurtemberg, dans le sud-est du pays, dessinant une forme avec l’itinéraire de son avion qui donnerait des gens » quelque chose à penser le jour de l’arrivée du vaccin « . Kramer a volé pour une heure et 40 minutes et parcouru une distance totale d’env 280 kilomètres dessinant son œuvre, qui n’a pourtant jamais été visible du sol. Ceux qui ont assisté au vol en direct peuvent n’avoir vu qu’un avion se déplaçant dans le ciel sans points de référence particuliers et, dans certains cas, changer de cap en effectuant des virages d’environ 90 degrés.

Le dessin en fait il ne s’est révélé qu’aux outils numériques en charge du suivi des itinéraires des avions en vol. Comme requis pour tous les avions en vol, Kramer communiquait constamment sa position GPS à des bases de données privées et publiques telles que FlightRadar24, qui l’utilisaient ensuite pour reconstituer la progression de l’avion et afficher l’image. Pour reproduire toutes les phases du parcours sur une carte numérique, il est possible de visiter le site FlightRadar24 à cette adresse, mais celui du pilote allemand n’est certainement pas la première opération artistique qui utilise les routes aériennes comme outil: seulement cette année ils sont différents matérialisés – beaucoup d’entre eux sur le thème de la pandémie.