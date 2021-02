Un pic d’argent pourrait signifier des bulles dans les métaux et autres matières premières, prévient la Commerzbank

La récente frénésie d’achat alimentée par Reddit, qui a fait grimper le prix de l’argent de 13% lundi, pourrait durer un certain temps, selon Commerzbank. Certains métaux et produits de base pourraient également être les prochains à se rallier, a-t-il déclaré.

Le responsable de la recherche sur les matières premières de la banque, Eugen Weinberg, a déclaré à CNBC que «L’excès de liquidité dans le système est susceptible de créer des bulles non seulement dans l’argent mais aussi probablement dans les matières premières et autres classes d’actifs à l’avenir.

Il a suggéré que les vastes liquidités mises à disposition par les banques centrales aux États-Unis et en Europe continueront de gonfler certains prix d’actifs.

« Ce rallye n’a commencé que jeudi la semaine dernière et nous avons également vu qu’il ne se limitait pas uniquement aux marchés terminaux ou au marché des contrats à terme et des options, mais qu’il allait également plus loin dans les indices argent ou ETF. [exchange-traded funds] qui a également enregistré, vendredi dernier, des entrées massives », il a dit.

Weinberg a expliqué que, compte tenu du lien entre la disponibilité physique de l’argent et la demande du marché, le rallye pourrait également «Provoquent parfois une pénurie physique.»

Il est peu probable que la ruée vers les actions et l’argent défavorisés de Reddit ait un effet aussi important sur des marchés plus importants tels que l’or, a-t-il déclaré. « Mais il y a d’énormes quantités de métaux qui sont probablement tous en ce moment sur l’écran radar, à commencer par le platine, le palladium et d’autres métaux précieux plus petits qui sont plus faciles à détenir, plus faciles à acheter via les ETF », il ajouta. « Mais cela pourrait aussi aller vers les produits de base plus importants. »

«Je n’exclurais même pas que les investisseurs particuliers s’attaquent également au pétrole, bien que l’effet sur l’argent et d’autres marchés plus petits soit probablement plus prononcé,”A déclaré Weinberg.

L’argent a bondi de 13% lundi, atteignant un sommet en huit ans. La soi-disant compression d’argent a suivi la montée en flèche des actions GameStop provoquée par Reddit la semaine dernière.

