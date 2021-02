Un pharaon égyptien a été exécuté sur le champ de bataille, révèle maman

Le pharaon égyptien Seqenenre Taa II est peut-être mort sur le champ de bataille, submergé par des assaillants armés de poignards, de haches et de lances.

C’est selon une nouvelle étude par tomodensitométrie (CT) de la momie endommagée du pharaon, qui a révélé de nouvelles blessures au visage que d’anciens embaumeurs ont essayé de dissimuler. Le pharaon avait une énorme coupure au front, des coupures autour des yeux et des joues, et une blessure par arme blanche à la base du crâne qui aurait pu atteindre le tronc cérébral. Les assaillants, semble-t-il, ont encerclé le dirigeant vaincu de chaque côté.

« Cela suggère que Seqenenre était vraiment en première ligne avec ses soldats, risquant sa vie pour libérer l’Égypte », explique l’auteur principal de l’étude Sahar Saleem, professeur de radiologie à l’Université du Caire, dit dans un communiqué .

En rapport: La « affaire froide » de la momie égyptienne close: Takabuti a été poignardé à mort

La momie de Seqenenre Taa II a été découverte pour la première fois dans les années 1880. Même alors, les archéologues ont remarqué plusieurs blessures proéminentes sur le visage du pharaon. (Crédit d’image: Sahar Saleem)

Une guerre pour les hippopotames

Seqenenre Taa II (également orthographié Seqenenre Tao II) était le dirigeant du sud de l’Égypte entre environ 1558 avant JC et 1553 avant JC, pendant l’occupation de l’Égypte par les Hyksos, un peuple probablement venu du Levant. Les Hyksos contrôlaient le nord de l’Égypte et exigeaient un tribut de la partie sud du royaume. Selon des récits fragmentaires sur papyrus, Seqenenre Taa II s’est révolté contre les occupants après avoir reçu une plainte du roi Hyksos selon laquelle le bruit des hippopotames dans une piscine sacrée à Thèbes dérangeait son sommeil. Le roi vivait dans la capitale, Avaris, à 644 kilomètres. Sur cette accusation forgée de toutes pièces, le roi Hyksos exigea que la piscine sacrée soit détruite – une grave insulte à Seqenenre Taa II.

Cette insulte a peut-être été le prélude à la guerre. Un texte sur une dalle de roche sculptée trouvée à Thèbes raconte que le fils et successeur immédiat de Seqenenre Taa II, Kamose, est mort au combat contre les Hyksos.

Personne ne savait ce qui était arrivé au pharaon, même après la découverte de sa momie en 1886. Les archéologues ont remarqué des blessures sur le crâne et ont émis l’hypothèse qu’il avait été tué au combat ou peut-être assassiné lors d’un coup d’État au palais. Les archéologues du XIXe siècle qui ont trouvé la momie ont signalé une odeur nauséabonde lorsqu’ils l’ont déballée, ce qui les a amenés à soupçonner que la momie avait été embaumé à la hâte sur le champ de bataille.

La nouvelle étude utilise Rayons X sous plusieurs angles pour construire une image 3D de la momie du pharaon. Les restes du pharaon sont en mauvais état, avec des os désarticulés et la tête détachée du reste du corps.

Une radiographie de la momie du pharaon Seqenenre Taa II. Le crâne et de nombreux os sont désarticulés. (Crédit d’image: Sahar Saleem)

Mort violente

Néanmoins, les blessures sur le crâne racontent l’histoire d’une mort brutale. Le pharaon avait une coupe de 2,75 pouces de long (7 centimètres) sur le front, qui aurait été délivrée par un coup de hache ou d’épée d’en haut. Cette blessure à elle seule aurait pu être mortelle. Une autre tranche potentiellement mortelle au-dessus de l’œil droit du pharaon mesurait 3,2 cm de long et était probablement faite par une hache. D’autres coupures sur le nez, l’œil droit et la joue droite provenaient de la droite et du dessus et pourraient avoir été livrées avec un manche de hache ou un bâton émoussé, ont déclaré les chercheurs.

Pendant ce temps, quelqu’un devant le roi balança une épée ou une hache sur la joue gauche du pharaon, laissant une autre tranche profonde. De la gauche, une arme – probablement une lance – a pénétré la base de son crâne, laissant une blessure de 1,4 pouce (3,5 cm).

Les premiers archéologues avaient déjà signalé plusieurs de ces blessures, mais Saleem et son collègue, l’égyptologue Zahi Hawass, ont découvert une nouvelle série de fractures du crâne recouvertes de matériel d’embaumement. Concentrés sur le côté droit du crâne, les dommages semblent avoir été causés par un poignard et un objet lourd et contondant, peut-être un manche de hache.

Les mains de la momie étaient fléchies et serrées, mais il n’y avait pas de blessures défensives sur ses avant-bras, ce qui a conduit les chercheurs à suggérer que les mains de Seqenenre Taa II étaient peut-être liées à sa mort. Il a peut-être été capturé sur le champ de bataille et exécuté par plusieurs assaillants, a déclaré Saleem dans le communiqué.

Le radiologue Sahar Saleem se tient aux côtés de la momie de Seqenenre Taa II pendant la tomodensitométrie. (Crédit d’image: Sahar Saleem)

Bien que les chercheurs aient découvert des momies de pharaon avec des blessures violentes auparavant, il n’y avait eu aucune preuve de décès de pharaons sur le champ de bataille jusqu’à présent, a déclaré Saleem à 45Secondes.fr. Par exemple, Ramsès III a eu la gorge tranchée lors d’un coup d’État au palais, a-t-elle dit. Des récits historiques racontent que Ramsès II et Thoutmosis III ont pris part à la bataille, mais il n’y a aucune preuve de blessures sur leurs momies. La momie d’un noble non identifié avait une flèche incrustée dans sa poitrine, a déclaré Saleem, qui peut s’être produite au combat.

Le fait que les embaumeurs aient essayé de panser les blessures au crâne de Seqenenre Taa II suggère qu’il n’a pas été embaumé à la hâte, ont écrit les chercheurs dans leur nouvelle étude, publiée aujourd’hui (17 février) dans le journal. Frontières en médecine . Le pharaon est desséché cerveau était également collé sur le côté gauche de son crâne, ce qui suggère que quelqu’un l’a mis sur le côté après sa mort, soit à l’endroit où il est tombé, soit pendant que son corps était transporté pour l’embaumement.

Seqenenre Taa II a peut-être perdu la vie au combat, mais ses successeurs ont finalement gagné la guerre. Après la mort de Kamose, l’époux de Seqenenre Taa II, Ahhotep I, a probablement agi en tant que régent, poursuivant la rébellion contre les Hyskos. Lorsque le fils de Seqenenre Taa II et Ahhotep I, Ahmose I, est devenu majeur, il a hérité du trône et a finalement chassé les occupants étrangers. Ahmose I unifierait l’Égypte et lancerait le Nouvel Empire, la période de l’Egypte ancienne la puissance de pointe entre le 16ème et le 11ème siècle avant JC

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr