Un peu de ce qui va arriver à Loki grâce à un teaser de mi-saison !

Il ne reste que trois épisodes de la série Loki et actuellement le Dieu de la tromperie et sa variante Sylvie sont piégés dans Lamentis 1, où la lune aura un impact sur la planète et ils n’ont aucun moyen d’échapper à ce destin. Cependant, les deux personnages se sont révélés ingénieux et ne devraient jamais être laissés pour morts. Comment vont-ils s’échapper de Lamentis 1? Cette réponse viendra dans la prochaine entrée de la série.

Disney+ a partagé une bande-annonce de mi-saison dans laquelle vous pouvez voir que le TVA Vous vous mettrez à portée de ces méchants trompeurs et les ferez arrêter. Loki déposera une plainte officielle parce qu’il y a plus d’agents préoccupés par Sylvie que pour lui. Mobius je ne peux m’empêcher de le commenter : « Vous ne pouvez pas le tenir ! ».

Le teaser de mi-saison de Loki







La vérité c’est que TVA recruté Loki, qui devait être exécuté, pour les aider à attraper une variante qui tuait leurs agents. Le dieu de la tromperie a découvert le plan du mystérieux méchant qui s’est avéré être une version de lui, mais une femme : Sylvie. Ensuite, Loki profite d’une « apocalypse du futur » pour fuir avec elle.

Le régime de Loki est de saisir le TVA et renverser le Les gardiens du temps. Sylvie semble avoir un ordre du jour différent de celui Dieu de la tromperie. Dès le début, elle a averti le frère de Thor que ce n’était pas à propos de lui. Ni de saisir le TVA.

Pendant, Mobius semble garder foi en Loki. Il lui dit que ça peut être n’importe quoi, même « quelqu’un de bien ». Le teaser montre des éclats d’action rapides dans ce qui pourrait être l’évasion de variantes du TVA. Disney+ vous réserve bien des surprises pour les trois derniers épisodes.

