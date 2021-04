Un petit astéroïde de la taille d’une voiture vient de raser la Terre de près

Petit Béguin Gigoteuse d'hiver en velours Dandy Dog - Taille - 18/36 mois (Long. 102cm)

18/36 mois (Long. 102cm) - Le petit chien malin a terminé sa course dans la chambre de bébé. Il dépose sa jolie voiture rétro pour aller dans les bras de Morphée. On adore ce petit monde Dandy de Paris la nuit et on craque sur l'imprimé beige et la couleur marron chocolat trop CA-NON ! Cette gigoteuse se ferme du haut vers le bas