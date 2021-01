Un personnage jouable secret découvert dans Street Fighter Alpha 2

Ils découvrent un personnage secret dans le jeu vidéo Street Fighter Alpha 2. Il n’a fallu que 25 ans pour le retrouver.

Pendant des années, nous pensions tout savoir sur les jeux vidéo Capcom. Il était clair que nous avions tort. Après des années de travail sur les mods pour le titre de combat, le joueur Gizaha a trouvé quelque chose que beaucoup considéraient impossible. Il s’avère que contre tout ce que nous pensions oui tu pourrais jouer avec le terrible Shin Akuma, probablement l’ennemi le plus puissant du jeu. Il n’a fallu que 25 ans pour découvrir comment.

Il y avait des rumeurs classiques de cour d’école sur cette possibilité. Il est normal que personne ne l’ait trouvé à ce moment-là: le déverrouiller ne sert qu’à une bataille spécifique contre un autre joueur. En outre vous devez entrer un code secret très précis que même avec la meilleure des chances, vous ne pourriez pas activer sans le savoir. Pour le trouver, Gizaha a dû travailler avec le code du titre dans la version SNES pendant plus d’un an.

Procurez-vous du papier et un stylo, vous en aurez besoin si vous souhaitez déverrouiller un personnage secret dans Street Fighter Alpha 2. Vous devez battre le mode Arcade du jeu avec le score le plus élevé à ce jour. Après cela, nous devons entrer KAJ comme nom et revenir à l’écran titre. Sortez un deuxième contrôleur et maintenez L, X, Y et Start en même temps. Le premier joueur doit choisir le mode Versus entre-temps et après s’être connecté Chaque joueur peut prendre le contrôle de Shin Akuma. Choisissez simplement la version normale du personnage, maintenez enfoncée la touche Démarrer et l’écran titre lui-même deviendra violet.

C’est compliqué, mais le prix en vaut la peine. Être capable de débloquez l’un des boss secrets les plus puissants de la franchise dans un jeu vidéo aussi ancien, c’est quelque chose de spécial. Il est incroyable que Capcom continue de surprendre ses fans même sans le vouloir avec tant d’années derrière lui.