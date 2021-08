Un personnage des Simpsons a eu 100 ans et n’est pas M. Burns

32 saisons Oui 706 épisodes Ils constituent d’innombrables histoires à raconter tirées de la série animée la plus ancienne de l’histoire : Les Simpson. Depuis si longtemps et tant de chapitres, le célèbre programme a laissé des détails qui forment des anecdotes incontournables pour les fans. Comme l’anniversaire d’un de vos personnages : Juan Topo a eu 100 ans ce lundi. C’est ainsi qu’ils l’ont célébré sur les réseaux sociaux !

L’image virale correspond au permis de conduire de Hans taupin (connu en Espagne sous le nom de Hans Topo et en Amérique latine sous le nom de Juan Topo) dans l’épisode Un poisson appelé Selma (Le rêve d’amour de Selma) de la saison 7. Il y a un gros plan du document et vous pouvez voir la date de naissance du personnage : 2 août 1921. C’est-à-dire que ce lundi, il a rempli son centenaire.

Juan Topo dans Les Simpson



L’âge est précisément l’une des caractéristiques de Hans parce qu’il prétend être beaucoup moins qu’il n’y paraît. Même pendant l’épisode « La promesse » de la saison 4, reconnaissez dans un rassemblement d’alcooliques anonymes qui buvaient a ruiné sa vie et il n’a que 31 ans. Un autre aspect qui le différencie est sa hauteur : mesure à peine 1,30 mètre.







Homer Simpson a aussi une date d’anniversaire

Outre Juan Topo, Homer a aussi une date de naissance connue. Cependant, il y a deux dates possibles autour du protagoniste de la série. L’un est celui qui apparaît dans le chapitre 16 de la quatrième saison lorsqu’il perd son permis de conduire et peut clairement voir sa date de naissance est le 12 mai 1956. Cependant, dans un autre épisode, le même enregistrement apparaît, mais avec une date différente : 24 avril 1956. Être l’une des deux options, Homère a 65 ans aujourd’hui.

Quel âge a M. Burns ?

Charles Montgomery Burns Il est présenté comme le personnage le plus riche et le plus ancien des Simpsons, mais il n’a pas de date de naissance précise. Il ne peut être calculé que par épisode de la saison 2 appelé « Simpson et Delilah » où il est explicitement indiqué que M. Burns a 81 ans. Ce chapitre date de 1990, donc en 2021 il aurait pas moins de 112 ans.

Si vous voulez voir Les Simpson et ses dernières saisons, abonnez-vous à Disney +. Si vous ne savez pas comment faire, faites-le avec ce lien.