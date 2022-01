Un père exige un test ADN après avoir découvert sa femme trompée il y a 18 ans

Un adolescent est confronté à un grave dilemme moral après avoir été pris au milieu du divorce litigieux de ses parents.

Le jeune de 18 ans s’est rendu sur le forum « Am I The A-hole » de Reddit pour discuter de sa situation difficile et savoir si sa réaction au divorce de ses parents est justifiée.

« Mon père a découvert que ma mère trichait et elle ne dira pas avec qui ni quand, mais nous savons que c’est probablement à l’époque où elle était mère au foyer », a-t-il écrit.

L’utilisateur explique que lui et ses frères et sœurs sont tous nés à peu près à la même époque, il est donc possible que l’un d’entre eux soit le produit de l’infidélité de leur mère.

Le père a décidé qu’il voulait que ses enfants subissent des tests ADN.

« Il divorce de ma mère et veut que nous fassions un test ADN pour prouver que nous sommes ses enfants, sinon il ne paie pas pour l’université pour nous », explique l’utilisateur de Reddit.

Son père l’avait élevé comme le sien et avait dit à ses enfants qu’il paierait leurs frais de scolarité, ils en étaient donc venus à compter dessus.

La sœur aînée de l’adolescente a été la première à subir le test ADN. Elle était convaincue qu’elle était apparentée à lui et semble donc n’avoir eu aucun problème à passer le test.

« Elle était probablement en train de tricher et c’est elle qui lui ressemble le plus », écrit l’affiche.

En effet, le test est revenu positif et la sœur, qui est actuellement au collège, continuera de se faire payer les frais de scolarité par l’homme qui l’a élevée.

L’utilisateur de Reddit craint qu’il ne soit pas l’enfant biologique de son père.

« J’ai le sentiment que je ne suis pas l’enfant biologique de mon père puisque je ne lui ressemble en rien et les gens ont même dit que je ne ressemblais pas au reste de ma famille », a-t-il écrit.

L’adolescent était, bien sûr, inquiet de ne pas avoir assez d’argent pour payer ses études, mais il s’inquiétait avant tout de l’avenir de sa relation avec son père.

« Je suis terrifié parce que je pense qu’il est assez contrarié pour ne plus me parler », dit-il, expliquant qu’il préférerait ne pas savoir et ne pas vouloir passer le test.

Mais s’il ne passe pas le test, son père ne paiera pas ses frais de scolarité.

« L’argent n’est pas dans un fonds universitaire mais mis de côté en tant qu’investissements de mon père et n’ira probablement pas à ma mère dans la procédure de divorce », écrit-il.

Il doit commencer l’université en septembre, sa situation est donc quelque peu urgente.

« J’ai bêtement choisi une école assez chère parce que je pensais que mon père paierait pour cela et il a dit que ça allait, mais maintenant, même si ma mère était d’accord, je ne pense pas qu’elle puisse se le permettre », ajoute-t-il.

« Je suis tellement en colère contre elle et mon père pour m’avoir mis dans cette position. »

Les utilisateurs de Reddit étaient sympathiques envers la situation de l’adolescent.

Il était assez évident pour tout le monde sur Reddit que l’adolescent était pris entre le marteau et l’enclume et n’avait absolument pas tort dans ce scénario.

« C’est un non-gagnant », a écrit un utilisateur, « Même s’il s’avère qu’il est lié à l’ADN, il saura toujours que son père était prêt à le jeter sur un morceau de papier. »

« Cela n’excuse pas du tout les actions de la maman mais il a passé 18 ans à élever [him.] » Un autre a ajouté: » Comment peut-il être si rapide pour le couper comme ça ? «

Histoires connexes de YourTango :

C’était le consensus général, car beaucoup ne comprenaient pas comment le père était prêt à laisser échapper toute une vie à élever un enfant à cause des actions de sa femme.

Même si le fils se trouve dans une situation incroyablement difficile, il a finalement décidé de passer le test, selon un montage qu’il a ajouté.

« Après avoir lu certains des commentaires, j’ai décidé de faire le test. Je ne voulais pas le faire par peur, mais maintenant il est clair que cela n’a pas vraiment d’importance et c’est mieux, je le sais à coup sûr.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.