Un père britannique qui ressemble à Brad Pit se fait « harceler » par des femmes

Nathan a déclaré: « On m’a dit pour la première fois quand j’avais 20 ans que je ressemblais à Brad Pitt et cela a continué pendant environ 10 ans, mais j’en riais toujours.

Il a déclaré: « Je me fais souvent draguer par des femmes, certaines d’entre elles ne peuvent tout simplement pas croire à quel point je lui ressemble et certaines m’accusent de » pêche au chat « .

« J’ai déjà essayé des sites de rencontres, mais certaines femmes m’accuseront d’avoir un faux profil et d’autres commenceront littéralement à me harceler.

« Ils m’ajouteront sur tous mes profils de réseaux sociaux et continueront de m’envoyer des messages donc à la fin, je viens de supprimer mes profils de rencontres et je reste célibataire.

« Je ne cherche pas vraiment l’amour de toute façon et je ne veux pas m’installer car mes filles sont mon monde et ma plus grande priorité.