Un pénis d’insecte vieux de 50 millions d’années révèle de nouvelles espèces de punaises assassines

Les parties cassées des minuscules organes génitaux d’un minuscule insecte du Crétacé ont été récemment reconstituées après avoir passé plus d’une décennie d’intervalle.

Les chercheurs ont décrit une nouvelle espèce de punaise assassine à partir d’un fossile remarquablement bien conservé datant d’il y a environ 50 millions d’années. Au moment de la découverte du fossile dans le Colorado en 2006, il était divisé au milieu; lorsque le rocher qui l’entourait était fissuré en deux, chaque moitié tenait la moitié du corps de l’insecte. La division était presque parfaite, mais une minuscule structure appelée pygophore – la capsule génitale de l’insecte mâle, de la taille d’un grain de riz – a été brisée de telle manière que sa forme originale a été obscurcie, ont révélé les scientifiques. dans un rapport .

Un marchand de fossiles a ensuite vendu les deux pièces à différents acheteurs. Mais lorsque les chercheurs ont uni les moitiés de fossiles et les ont analysées ensemble, leur vision des organes génitaux dans leur intégralité leur a permis d’identifier le bogue comme une nouvelle espèce, ont-ils rapporté dans une nouvelle étude.

Les punaises assassins sont des insectes prédateurs très efficaces avec environ 7000 espèces reconnues mais seulement environ 50 fossiles connus, a déclaré l’auteur principal de l’étude Daniel Swanson, étudiant diplômé en entomologie à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign (UIUC).

« Cela témoigne de l’improbabilité même d’avoir un fossile, encore moins un fossile de cet âge, qui offre autant d’informations », a déclaré Swanson dans le communiqué. Lui et ses collègues ont publié leurs découvertes sur le fossile lundi (19 janvier) dans le journal Articles en paléontologie .

Ils ont surnommé la nouvelle espèce Aphelicophontes danjuddi; le nom de l’espèce commémore le collectionneur de fossiles Dan Judd, « en l’honneur de son don gracieux du spécimen de contrepartie à la collection de paléontologie de l’enquête d’histoire naturelle de l’Illinois », ont écrit les chercheurs. Le genre de l’insecte vient de «aphelicus», un mot latin pour «vieux» et «phontes», qui signifie «tueur» ou «meurtrier», ont rapporté les chercheurs.

« Presque inouï »

L’insecte, qui mesurait 0,5 pouces (12,4 millimètres) de longueur, avait un corps allongé et élancé et des bandes claires et foncées alternées sur ses pattes. Les punaises assassines femelles sont généralement plus grosses que les mâles, il est donc probable que les femelles de cette espèce soient plus grosses que ce spécimen, ont rapporté les scientifiques. À côté de l’une des pattes se trouve un petit coléoptère qui s’est fossilisé en même temps; Bien que le virus assassin ait pu s’attaquer aux coléoptères, on ne sait pas si ce coléoptère en particulier a été victime de l’attaque meurtrière du plus gros insecte, selon l’étude.

Le pygophore, situé au bas de l’abdomen, ne mesure pas plus de 0,1 pouce (3,1 mm) de long. Les caractéristiques uniques des organes génitaux masculins évoluent rapidement, de sorte qu’elles sont souvent utilisées pour différencier les espèces étroitement liées de punaises assassines, ont rapporté les scientifiques.

Ce n’est cependant pas la plus ancienne preuve fossile des organes génitaux. Cette distinction appartient à un fossile d’un type d’arachnide appelé moissonneur (ou papa longlegs) qui remonte à environ 400 millions à 412 millions d’années, au cours de la Période dévonienne (Il y a 416 millions à 358 millions d’années).

Deux moissonneurs fossilisés, un homme et une femme, ont été découverts avec leurs organes génitaux respectifs intacts, sur un site de l’actuelle Écosse. Dans les fossiles, les paléontologues pouvaient voir un pénis chez le mâle et un ovipositeur, ou structure de ponte, chez la femelle, ont rapporté des chercheurs en 2003 dans le journal. Paléontologie .

« Il existe également de nombreux insectes fossiles dans l’ambre aussi vieux que le Crétacé avec des organes génitaux préservés », a déclaré le co-auteur de l’étude Sam Heads, paléontologue de l’Illinois Natural History Survey de l’UIUC, dans le communiqué. Dans un exemple mémorable, un morceau d’ambre vieux de 41 millions d’années a préservé non seulement les organes génitaux d’une paire de mouches, mais aussi le moment où ils utilisaient leurs vilains morceaux, capturant les insectes en train de s’accoupler, 45Secondes.fr Signalé précédemment .

Cependant, la préservation de haute qualité des organes génitaux d’insectes intacts dans la roche, comme dans le fossile d’insecte assassin, « est presque inconnue », a déclaré Heads.

