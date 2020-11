Un partisan de Trump «  intimidé  » par des enfants décoartant sa rue dans l’art de la craie LGBT

Michael Mason se sent « intimidé » par l’art de la craie des enfants de ses voisins. (CBS Sacramento)

Un partisan fragile de Trump a déposé une ordonnance restrictive contre ses voisins, affirmant qu’il avait été «victime d’intimidation» après que des enfants aient décoré la rue avec de l’art à la craie LGBT +.

Michael Mason, de Rocklin, en Californie, a déposé une ordonnance restrictive contre ses voisins, alléguant qu’ils l’avaient harcelé pour être un partisan de Trump et exigeant qu’ils restent à 30 mètres de sa maison.

Selon L’abeille de Sacramento, Mason et sa famille ont emménagé dans une maison du quartier, qu’ils ont maintenant recouverte de drapeaux Trump, en juillet de cette année.

Plus tard dans le mois, il a écrit dans des documents judiciaires, ses voisins «ont envoyé leurs enfants chez moi avec de la craie, et [they] a écrit «Black Lives Matter», «gay pride», «porter un masque» et «LGBQT» »dans la rue.

Il a dit aux voisins qu’il n’avait aucun problème avec les homosexuels mais qu’il «n’élève pas [his] les enfants de cette façon ». Il pense que les dessins à la craie arc-en-ciel des enfants constituaient un «harcèlement» pour ses croyances.

Mason a écrit dans les documents: «J’ai marché jusqu’à leur maison et leur ai demandé d’écrire ceci devant leur maison, pas la mienne.

«Ils se sont moqués de moi et ont dit: ‘Désolé pour vos croyances.’ Nous avons appelé et fait un rapport de police pour cela.

La police est arrivée, mais aucune mesure n’a été prise car la craie ne se trouvait pas sur la propriété de Mason.

Mason allègue également que ses voisins ont volé sa pancarte Trump et ont scandé «pauvre bébé» devant sa maison lorsque Joe Biden a été appelé le vainqueur de l’élection présidentielle américaine.

Lui et sa famille essaient de sortir de leur bail tôt pour qu’ils puissent quitter le quartier, ce que Mason a décrit comme «super cliquey».

Il a dit CBS Sacramento: «Je ne voulais pas faire ça. Ils m’obligent à faire ça.

Un homme qui vit entre Mason et ses voisins soutenant Biden a déclaré à la chaîne de nouvelles locale que la querelle était « absolument folle », et a ajouté: « 2020 a été une année folle pour tout le monde. »

La demande d’ordonnance de non-communication de Mason a été rejetée par un tribunal mercredi 11 novembre, mais une audience est prévue le 23 novembre.