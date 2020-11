Un parent du SRAS-CoV-2 retrouvé caché dans des chauves-souris congelées du Cambodge

Pour la première fois, des proches parents du nouveau coronavirus ont été trouvés hors de Chine.

Les scientifiques ont découvert les deux virus dans des chauves-souris congelées et des excréments de chauves-souris stockés dans des laboratoires cambodgiens et japonais, Nature News & Comment rapporté .

Comme SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, continue de circuler dans le monde entier, les scientifiques n’ont jamais cessé de rechercher le point d’origine du pathogène. Comme son cousin SRAS-CoV, qui a provoqué des épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère au début des années 2000, le SRAS-CoV-2 est probablement originaire du fer à cheval. chauves-souris (genre Rhinolophus); mais certaines preuves suggèrent que le virus peut avoir traversé un autre animal avant d’infecter les humains.

En recherchant des coronavirus , les scientifiques peuvent aider à résoudre le mystère de la façon dont le SRAS-CoV-2 est passé des chauves-souris aux humains, déclenchant le courant pandémie . Maintenant, des scientifiques ont découvert un tel virus au Cambodge, ont déclaré des virologues à Nature News.

«C’est ce que nous recherchions et nous l’avons trouvé», a déclaré à Nature News le Dr Veasna Duong, virologue à l’Institut Pasteur du Cambodge à Phnom Penh qui a dirigé la recherche. “C’était à la fois excitant et surprenant.” La recherche est toujours en cours et n’a pas encore été publiée dans une revue scientifique.

L’équipe a découvert le virus dans deux chauves-souris fer à cheval de Shamel (R. shameli), qui ont été capturés pour la première fois en 2010, congelés et stockés. Pour confirmer la relation du virus avec le SRAS-CoV-2, les scientifiques ont zoomé sur un petit segment du virus. génome . Ce segment, composé de 324 paires de bases – les éléments constitutifs de ARN – est très similaire parmi les membres connus de la famille des coronavirus, Alice Latinne, biologiste évolutionniste à la Wildlife Conservation Society Vietnam à Hanoi, qui n’a pas été impliquée dans l’étude, a déclaré à Nature News.

Le segment est souvent utilisé pour différencier les nouveaux coronavirus de ceux connus, en utilisant des différences subtiles dans son code, a déclaré Latinne.

L’équipe a constaté que le court segment du nouveau virus ressemblait à celui du SRAS-CoV-2, ainsi qu’à celui de son plus proche parent connu, un coronavirus de chauve-souris appelé RaTG13. L’équipe doit maintenant séquencer l’intégralité du génome du nouveau virus, qui contient probablement environ 30 000 paires de bases, pour savoir exactement à quel point le nouveau virus est étroitement lié au SRAS-CoV-2.

Jusqu’à présent, l’équipe a séquencé environ 70% du génome, mais critique les gènes doivent encore être analysés, y compris ceux qui contiennent des instructions pour construire la protéine de pointe qui permet au virus de pénétrer dans les cellules.

RaTG13, le plus proche parent connu du SRAS-CoV-2 à ce jour, partage 96% de son génome avec le virus pandémique et a probablement divergé de l’ancêtre commun des agents pathogènes il y a entre 40 et 70 ans. Donc, si le nouveau virus est similaire à au moins 97% à SAR-CoV-2, il remplacerait RaTG13 en tant que parent connu le plus proche. Si les séquences sont similaires à au moins 99%, le nouveau virus peut être un ancêtre du pathogène pandémique, Aaron Irving, chercheur en maladies infectieuses à l’Université du Zhejiang à Hangzhou, en Chine, a déclaré à Nature News.

Alternativement, le nouveau virus peut ne pas ressembler aussi étroitement au SARS-CoV-2 que RaTG13. Par exemple, un coronavirus récemment trouvé dans des excréments de chauves-souris congelés au Japon partage environ 81% de son génome avec le SRAS-CoV-2, selon une étude publiée le 2 novembre dans la revue Maladies infectieuses émergentes . Le virus, appelé Rc-o319, ne peut pas pénétrer dans les cellules humaines en utilisant le même récepteur que celui utilisé par SARS-CoV-2, selon des études en culture cellulaire.

La capacité du virus trouvé au Cambodge à infecter les cellules humaines reste un mystère. Mais de toute façon, la découverte de nouveaux coronavirus chez les chauves-souris en fer à cheval peut fournir des indices sur la façon dont le SRAS-CoV-2 a fait le saut pour les humains – ainsi que nous aider à anticiper les futures pandémies.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.