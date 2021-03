Un parchemin biblique découvert dans la «  grotte de l’horreur  » en Israël

Des fragments d’un rouleau biblique datant de 1 900 ans ont été découverts dans la « Grotte de l’Horreur » dans le désert de Judée en Israël.

L’existence de la grotte est connue depuis un certain temps; il tire son nom macabre de 40 anciens squelettes humains qui y ont été découverts dans les années 1960. Les squelettes sont des personnes qui sont mortes de faim pendant la révolte de Bar Kokhba, qui s’est produite entre 132 et 135 après JC, lorsque le peuple juif dans la région se sont révoltés contre l’Empire romain. La révolte a été écrasée, certains auteurs anciens affirmant que plus de 500 000 Juifs avaient été tués et que de nombreux autres avaient été expulsés de la région.

Le rouleau biblique nouvellement trouvé, écrit en grec, date également de la révolte de Bar Kokhba et contient des passages des livres de Zacharie et Nahum, a déclaré l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) dans un communiqué publié mardi 16 mars. Dans la Bible hébraïque, ils font partie d’un livre de 12 prophètes mineurs tandis que dans l’Ancien Testament, ils sont des livres séparés.

«Voici ce que vous devez faire: dites-vous la vérité les uns aux autres, rendez la justice vraie et parfaite dans vos portes. Et n’inventez pas le mal les uns contre les autres, et n’aimez pas le parjure, car ce sont toutes des choses que je déteste – déclare le Seigneur »(Zacharie 8: 16-17), une partie du rouleau se lit en traduction. L’IAA a déclaré que c’était la première fois en 60 ans qu’un rouleau biblique était trouvé dans des fouilles archéologiques scientifiques, par opposition à des rouleaux pillés ou autrement excavés de manière non scientifique.

Image 1 sur 7 A lire : Moderna démarre l'essai du vaccin COVID-19 chez les nourrissons et les jeunes enfants Les archéologues ont trouvé le squelette vieux de 6000 ans d’un enfant qui a été enterré enveloppé dans un tissu dans la grotte de l’horreur. (Crédit d’image: Emil Aladjem / Autorité des antiquités d’Israël) Image 2 sur 7 Ici, le moment où les chercheurs ont découvert le rouleau biblique à l’intérieur de la grotte du désert de Judée. (Crédit d’image: Highlight Films , avec l’aimable autorisation de l’Israel Antiquities Authority) Image 3 sur 7 Des sections du livre des douze petits prophètes ont été découvertes lors de l’expédition dans le désert de Judée avant leur conservation. (Crédit d’image: Shai Halevi / Autorité des antiquités d’Israël) Image 4 sur 7 Une partie du livre des douze petits prophètes, écrite en grec. (Crédit d’image: Shai Halevi / Autorité des antiquités d’Israël) Image 5 sur 7 Ce panier vieux de 10500 ans a été retrouvé dans la grotte de Muraba’at. (Crédit d’image: Yaniv Berman / Autorité des antiquités d’Israël) Image 6 sur 7 Des scientifiques en rappel à la grotte de l’horreur. (Crédit d’image: Eitan Klein / Israel Antiquities Authority) Image 7 sur 7 Ici, une vue aérienne des grottes du désert de Judée où les archéologues ont fait plusieurs découvertes, dont celle d’un rouleau biblique. (Crédit d’image: Guy Fitoussi / Autorité des antiquités d’Israël)

Certains médias déclarent que la découverte est un nouveau «rouleau de la mer Morte», qui est un nom qui fait référence à des milliers de fragments d’environ 900 textes trouvés dans des grottes près du site de Qumran en Cisjordanie à partir des années 40 et 50. Cependant, la grotte de l’horreur n’est pas près de Qumrân et l’IAA a qualifié la dernière découverte de nouveau « parchemin biblique » au lieu d’un rouleau de la mer Morte.

Depuis 2017, l’IAA mène une campagne pour trouver de nouveaux rouleaux dans les grottes du désert de Judée. Pillage est un problème majeur dans la région, et les autorités craignent que certains rouleaux soient pillés par des voleurs avant que les archéologues ne puissent les trouver. Dans le cadre de la campagne, les autorités sont en train de fouiller à nouveau des grottes qui ont déjà été excavées par des archéologues.

« Les fragments de parchemins nouvellement découverts sont un appel au réveil de l’État. Des ressources doivent être allouées pour l’achèvement de cette opération historiquement importante. Nous devons nous assurer de récupérer toutes les données qui n’ont pas encore été découvertes dans les grottes, avant que les voleurs ne le fassent », A déclaré Israel Hasson, directeur de l’IAA, dans le communiqué.

En plus du rouleau biblique, les archéologues ont trouvé un enfant momifié âgé de 6000 ans à l’intérieur de la même grotte. L’enfant momifié, probablement la dépouille d’une fille décédée entre 6 et 12 ans, a été enterré dans une fosse peu profonde, selon une analyse d’un Scanner (tomodensitométrie) du squelette. De plus, une cache de pièces de monnaie a été trouvée dans la même grotte qui est estampillée avec des images de symboles juifs, y compris une harpe et un palmier dattier. Ils datent également de l’époque de la révolte de Bar Kokhba.

De plus, un panier datant d’environ 10500 ans a été trouvé dans une grotte séparée. L’IAA dit qu’il semble être le plus ancien panier complet au monde.

