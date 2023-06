Un par un : qui sont les acteurs confirmés pour "une marguerite"la série de Cris Morena

in

Série

Cris Morena dirigera à nouveau la fiction avec « Margarita », une nouvelle série qui sera diffusée en première sur HBO Max. Dans Spoiler, nous vous disons qui seront les protagonistes.



Cris Morena, l’un des artistes les plus reconnus d’Argentine.

Chris Morena, l’une des réalisatrices de fiction les plus importantes d’Argentine et d’Amérique latine, a confirmé qu’elle relancerait bientôt une série après avoir été inactive pendant plusieurs années dans ce rôle. Il s’agit de « une marguerite”, qui servira de lien avec « Floraison», production qu’il a dirigée entre 2004 et 2005.

En ce sens, ces dernières heures, des informations sur la série ont fuité : ‘‘Comme nous le savons déjà, le protagoniste sera »Margarita », la fille que Floricienta a eue. Une partie du casting serait composée d’étudiants de »Another World », l’école de Cris Morena et le protagoniste pourrait être elle’‘, a-t-il écrit sur son compte Tante Sebi à côté d’une photo de Mora Bianchi. Elle est une chanteuse, danseuse et actrice de 18 ans.

Quant au reste du casting, au cours des dernières heures, il a été confirmé que Mery del Cerro et Isabell Macedo Ils feront partie de cette fiction. Cela a été révélé après avoir partagé une image en collaboration avec Léo Calderoneauteur principal de Presque des anges et des alliés.

Muna Pauls, fille d’Agustina Cherri et Gastón Pauls, est une autre candidate à faire partie de ce projet. Ils ont également tenu des réunions avec Cris Morena, deux ex-participants de Grand frère Argentine 2022: Marcos Ginocchio, le gagnant, et Julieta Poggio.

+Quand est diffusée « Margarita », la nouvelle série de Cris Morena ?

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle, on estime que cette nouvelle fiction intitulée « Margarita » arrivera sur HBO fin 2024.

